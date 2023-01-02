https://ria.ru/20230102/pozhar-1842805177.html
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 02.01.2023
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
Два человека погибли, 4 пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:28
2023-01-02T10:28
2023-01-02T10:28
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли, 4 пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел 1 января в 23.12 в Кировском районе. В двухкомнатной квартире на Балтийской улице, дом 25 горела обстановка на площади 35 квадратных метров. "Спасены 4 человека. 2 января в 00.00 пожар ликвидирован. На пожаре погибли два человека. Пострадали 4 человека, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 6 единиц техники и 25 человек.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842688106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире
В Петербурге два человека погибли, четверо пострадали при пожаре в квартире