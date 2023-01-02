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При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/postradavshie-1842881259.html
При обстреле Донецка пострадали два человека
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2023
При обстреле Донецка пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:42
2023-01-02T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
22:42 02.01.2023
 
При обстреле Донецка пострадали два человека

Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка украинскими войсками
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Минобороны РФ о ракетном ударе ВСУ по Макеевке в ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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