https://ria.ru/20230102/postradavshie-1842881259.html

При обстреле Донецка пострадали два человека

При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2023

При обстреле Донецка пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:42

2023-01-02T22:42

2023-01-02T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины