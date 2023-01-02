https://ria.ru/20230102/postradavshie-1842881259.html
При обстреле Донецка пострадали два человека
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2023
При обстреле Донецка пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:42
2023-01-02T22:42
2023-01-02T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранены два человека", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка пострадали два человека
Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека