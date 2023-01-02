https://ria.ru/20230102/polsha-1842837729.html
Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT
Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT - РИА Новости, 02.01.2023
Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT
Польская армия покупает дополнительно 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставляли на Украину. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:39
2023-01-02T14:39
2023-01-02T14:39
в мире
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Польская армия покупает дополнительно 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставляли на Украину. В понедельник вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года на поставку автоматов GROT. "До 2026 года дополнительные 70 тысяч автоматов должна поставить фабрика "Лучник" из Радома", - сказал Блащак во время церемонии подписания. "Это хорошие автоматы, проверенные. Это автоматы, которые уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты. Это автомат, проверенный в бою. Мы заказываем почти 70 тысяч экземпляров дополнительно, а также ведем переговоры на тему того, чтобы в течении следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение", - добавил он.
https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831964412.html
https://ria.ru/20221114/polsha-1831374000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуш блащак, украина, польша
В мире, Мариуш Блащак, Украина, Польша
Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT
Польская армия докупит 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставляли на Украину
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Польская армия покупает дополнительно 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставляли на Украину.
В понедельник вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года на поставку автоматов GROT.
"До 2026 года дополнительные 70 тысяч автоматов должна поставить фабрика "Лучник" из Радома", - сказал Блащак во время церемонии подписания.
"Это хорошие автоматы, проверенные. Это автоматы, которые уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты. Это автомат, проверенный в бою. Мы заказываем почти 70 тысяч экземпляров дополнительно, а также ведем переговоры на тему того, чтобы в течении следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение", - добавил он.