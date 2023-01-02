https://ria.ru/20230102/polsha-1842837729.html

Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT

Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT - РИА Новости, 02.01.2023

Польская армия дополнительно закупит автоматы GROT

Польская армия покупает дополнительно 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставляли на Украину. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:39

2023-01-02T14:39

2023-01-02T14:39

в мире

мариуш блащак

украина

польша

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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Польская армия покупает дополнительно 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставляли на Украину. В понедельник вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года на поставку автоматов GROT. "До 2026 года дополнительные 70 тысяч автоматов должна поставить фабрика "Лучник" из Радома", - сказал Блащак во время церемонии подписания. "Это хорошие автоматы, проверенные. Это автоматы, которые уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты. Это автомат, проверенный в бою. Мы заказываем почти 70 тысяч экземпляров дополнительно, а также ведем переговоры на тему того, чтобы в течении следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение", - добавил он.

https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831964412.html

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украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуш блащак, украина, польша