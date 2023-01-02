https://ria.ru/20230102/polsha-1842828941.html

Министр климата Польши снизила температуру на работе и дома

Министр климата Польши снизила температуру на работе и дома - РИА Новости, 02.01.2023

Министр климата Польши снизила температуру на работе и дома

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что ради экономии снизила температуру на работе и дома до 19 градусов Цельсия. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:26

2023-01-02T13:26

2023-01-02T13:26

в мире

анна москва

польша

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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что ради экономии снизила температуру на работе и дома до 19 градусов Цельсия. "Сейчас у меня, я смотрю на датчик, 18,6. В министерстве у нас 19 градусов", - сказала Москва. "Еще мы предприняли множество усилий для экономии, у нас есть целый список мер. Например, выключили вентиляцию ночью. Думаю, что это будет не минутная экономия, а хорошая практика", - добавила она. В воскресенье в Польше вступил в силу закон, который обязывает руководителей государственных органов принять меты по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах на 10%. За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).

https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html

https://ria.ru/20220920/otoplenie-1818285754.html

польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анна москва, польша