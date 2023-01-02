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В Польше неоднозначно оценили присоединение Хорватии к еврозоне - РИА Новости, 02.01.2023
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В Польше неоднозначно оценили присоединение Хорватии к еврозоне
В Польше неоднозначно оценили присоединение Хорватии к еврозоне - РИА Новости, 02.01.2023
В Польше неоднозначно оценили присоединение Хорватии к еврозоне
Польские политики неоднозначно оценили переход Хорватии на валюту евро. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T01:33
2023-01-02T03:33
в мире
кшиштоф босак
радослав сикорский
ярослав качиньский
польша
хорватия
шенгенская зона
европарламент
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ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Польские политики неоднозначно оценили переход Хорватии на валюту евро.Первого января Хорватия ввела у себя валюту евро, а также стала членом Шенгенской зоны.Заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак выразил мнение, что, перейдя на евро, Хорватия утратила основной атрибут суверенитета. В Twitter он пояснил, что теперь власти Хорватии лишены "возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок"."Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне", - заявил Босак.В свою очередь, бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что валюта евро была бы для его страны лучшим решением, чем нынешнее финансовое руководство. "Я бы предпочел, чтобы за безопасность польской валюты отвечал Совет Европейского Центрального банка, чем (глава Национального банка Польши Адам) Глапиньский", – написал Сикорский в Twitter.Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221220/milanovich-1840121198.html
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в мире, кшиштоф босак, радослав сикорский, ярослав качиньский, польша, хорватия, шенгенская зона, европарламент
В мире, Кшиштоф Босак, Радослав Сикорский, Ярослав Качиньский, Польша, Хорватия, Шенгенская зона, Европарламент
01:33 02.01.2023 (обновлено: 03:33 02.01.2023)
 
В Польше неоднозначно оценили присоединение Хорватии к еврозоне

Депутат сейма Польши Босак заявил об утрате Хорватией суверенитета из-за перехода на евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Польские политики неоднозначно оценили переход Хорватии на валюту евро.
Первого января Хорватия ввела у себя валюту евро, а также стала членом Шенгенской зоны.
Заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак выразил мнение, что, перейдя на евро, Хорватия утратила основной атрибут суверенитета. В Twitter он пояснил, что теперь власти Хорватии лишены "возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок".
"Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне", - заявил Босак.
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В свою очередь, бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что валюта евро была бы для его страны лучшим решением, чем нынешнее финансовое руководство. "Я бы предпочел, чтобы за безопасность польской валюты отвечал Совет Европейского Центрального банка, чем (глава Национального банка Польши Адам) Глапиньский", – написал Сикорский в Twitter.
Депутат Европарламента Лукаш Кохут призвал к "дальнейшей европейской интеграции" Польши. "С сегодняшнего дня Хорватия находится в еврозоне и в Шенгенской зоне. Польша находится в Шенгенской зоне с декабря 2007 года, самое время для евро, прощания со злотым", - написал он в Twitter.
Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
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В миреКшиштоф БосакРадослав СикорскийЯрослав КачиньскийПольшаХорватияШенгенская зонаЕвропарламент
 
 
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