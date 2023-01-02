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Все впереди. Как изменились отношения России с постсоветскими республиками - РИА Новости, 02.01.2023
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Все впереди. Как изменились отношения России с постсоветскими республиками
Все впереди. Как изменились отношения России с постсоветскими республиками - РИА Новости, 02.01.2023
Все впереди. Как изменились отношения России с постсоветскими республиками
На протяжении всего прошлого года Запад грозил Москве полной изоляцией, развалом экономики и забвением. Однако государственные отношения с соседями либо не... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T08:00
2023-01-02T08:09
александр лукашенко
роман головченко
владимир путин
россия
москва
белоруссия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Михаил Катков. На протяжении всего прошлого года Запад грозил Москве полной изоляцией, развалом экономики и забвением. Однако государственные отношения с соседями либо не претерпели кардинальных изменений, либо улучшились. О том, что ждет постсоветское пространство в 2023-м, — в материале РИА Новости.Союзное государствоВ 2022-м самым последовательным союзником России была Белоруссия. Во-первых, Александр Лукашенко предоставил территорию для развертывания наступления российских войск на Киев и нанесения ракетных ударов. Во-вторых, международные санкции не заморозили интеграционный процесс между Москвой и Минском, а, наоборот, подстегнули его.В середине октября Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский готовит нападение на Белоруссию. По этой причине в рамках Союзного государства была создана региональная девятитысячная группировка войск для защиты белорусских границ. "Донесите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост покажется им цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — сказал глава республики. Впрочем, в Минобороны страны подчеркнули, что региональная группировка — исключительно оборонительный проект.Что касается экономики, в ноябре белорусы пообещали ежемесячно поставлять в Россию до 100 тысяч тонн дизеля и до 50 тысяч тонн бензина. Кроме того, как утверждает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, стороны проделали большую работу над сближением национальных законодательств для экономической интеграции.Разработаны 28 совместных программ. По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, половину уже реализовали. Он подчеркнул, что за последний год не было никаких молочных, газовых, мясных или каких угодно торговых войн между Москвой и Минском. Вместо этого белорусы увеличили долю на российском рынке примерно на 30 процентов. Как уточнил Головченко, Минск переориентировал на союзника те товары, которые раньше шли в Европу, но теперь попали под санкции.Кроме того, власти Витебской области ведут переговоры по экономическому взаимодействию с Крымом. В июле подписали протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров полуострова и Витебским облисполкомом. В октябре такое же соглашение заключили региональные свободные экономические зоны. Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС.Разворот на ЦентрВ конце ноября Касым-Жомарт Токаев переизбрался на пост президента Казахстана и сразу после этого прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По словам казахстанского лидера, тем самым он хотел подчеркнуть значимость северного соседа для его страны.По данным Миннацэкономики Казахстана, к тому моменту с начала года республика нарастила поставки товаров в Россию на 15,1 процента. При этом в 2021-м ассортимент продукции составлял 640 позиций, а в 2022-м — 1057. За первое полугодие Москва увеличила прямые инвестиции в Казахстан на треть — до 938 миллионов долларов.В свою очередь, Путин предложил Токаеву создать газовый союз, в который, помимо России и Казахстана, может войти Узбекистан. Так как страны Запада решили отказаться от российских энергоресурсов, Москва начала переориентацию на другие регионы. Обе республики Центральной Азии испытывают дефицит газа и, вероятно, заинтересованы в поставках российского топлива. В перспективе из Узбекистана через Афганистан и Пакистан газ можно довести до Индии. Аналогичный проект стоимостью в десять миллиардов долларов семь лет пытается реализовать Туркмения.Кроме того, Россия готова построить АЭС в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. "Росатом" не только возведет объекты, но и повысит компетенции местных специалистов, чтобы они самостоятельно обеспечивали весь цикл работы. АЭС должны полностью компенсировать нехватку электричества в Центральной Азии. К примеру, в Ташкенте надеются получить атомную энергию в 2028-м — техническое задание с "Ростатомом" уже подписали. Астана все еще выбирает между Россией, Францией и Южной Кореей, но признает, что предложение союзника по ЕАЭС и ОДКБ выгоднее, поскольку Москва согласна вывозить и утилизировать атомные отходы.Евразийский проектСердце евразийской интеграции с участием России — ЕАЭС, поэтому неудивительно, что в 2022-м Москва проявляла повышенный интерес к этой организации. В частности, решили запустить пятилетний пилотный проект по финансовой поддержке промышленной кооперации, в которой будет участвовать не меньше трех стран союза. На субсидирование процентных ставок по кредитам могут выделить от 20 до 30 миллионов долларов.Поддержка кооперации внутри ЕАЭС должна помочь его членам наладить собственное технологическое развитие. Выгоду от этого получит прежде всего Россия, потому что внутри союза ее технологиям нет альтернативы.Одним из первых проектов может стать разработка межгосударственной программы развития полупроводниковой промышленности. Главная проблема в том, что в странах ЕАЭС почти нет предприятий, готовых выпускать нужную продукцию. В Минпромторге России отмечают 15-летнее отставание отечественной отрасли от мировых лидеров. Однако председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович уверен: в будущем полупроводники станут символом успеха евразийской интеграции.В дополнение к этому ЕЭК предлагает создать универсальную платежную систему. Причем участвовать в ней смогут как члены ЕАЭС, так и страны БРИКС — прежде всего Индия и Китай, которые при должном подходе способны заменить всех прежних партнеров Москвы на Западе. Но даже если это не удастся, к 2025 году лидеры ЕАЭС обещают сформировать общий финансовый рынок.К тому времени должен заработать единый газовый рынок. Как сказал Лукашенко, Белоруссия хочет, чтобы в рамках союза все платили за топливо одну и ту же цену, даже если она сравняется с европейскими показателями.
https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html
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александр лукашенко, роман головченко, владимир путин, россия, москва, белоруссия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика, снг, казахстан, узбекистан, киргизия, армения, молдавия, грузия, азербайджан
Александр Лукашенко, Роман Головченко, Владимир Путин, Россия, Москва, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика, СНГ, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Молдавия, Грузия, Азербайджан
08:00 02.01.2023 (обновлено: 08:09 02.01.2023)
 

Все впереди. Как изменились отношения России с постсоветскими республиками

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран — участниц СНГ
Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран — участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Михаил Катков. На протяжении всего прошлого года Запад грозил Москве полной изоляцией, развалом экономики и забвением. Однако государственные отношения с соседями либо не претерпели кардинальных изменений, либо улучшились. О том, что ждет постсоветское пространство в 2023-м, — в материале РИА Новости.

Союзное государство

В 2022-м самым последовательным союзником России была Белоруссия. Во-первых, Александр Лукашенко предоставил территорию для развертывания наступления российских войск на Киев и нанесения ракетных ударов. Во-вторых, международные санкции не заморозили интеграционный процесс между Москвой и Минском, а, наоборот, подстегнули его.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
В середине октября Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский готовит нападение на Белоруссию. По этой причине в рамках Союзного государства была создана региональная девятитысячная группировка войск для защиты белорусских границ. "Донесите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост покажется им цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — сказал глава республики. Впрочем, в Минобороны страны подчеркнули, что региональная группировка — исключительно оборонительный проект.
Что касается экономики, в ноябре белорусы пообещали ежемесячно поставлять в Россию до 100 тысяч тонн дизеля и до 50 тысяч тонн бензина. Кроме того, как утверждает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, стороны проделали большую работу над сближением национальных законодательств для экономической интеграции.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
Разработаны 28 совместных программ. По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, половину уже реализовали. Он подчеркнул, что за последний год не было никаких молочных, газовых, мясных или каких угодно торговых войн между Москвой и Минском. Вместо этого белорусы увеличили долю на российском рынке примерно на 30 процентов. Как уточнил Головченко, Минск переориентировал на союзника те товары, которые раньше шли в Европу, но теперь попали под санкции.
Кроме того, власти Витебской области ведут переговоры по экономическому взаимодействию с Крымом. В июле подписали протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров полуострова и Витебским облисполкомом. В октябре такое же соглашение заключили региональные свободные экономические зоны. Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС.
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4 мая 2022, 08:00
Замах на рубль: как Россия переформатирует экономику соседей

Разворот на Центр

В конце ноября Касым-Жомарт Токаев переизбрался на пост президента Казахстана и сразу после этого прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По словам казахстанского лидера, тем самым он хотел подчеркнуть значимость северного соседа для его страны.
По данным Миннацэкономики Казахстана, к тому моменту с начала года республика нарастила поставки товаров в Россию на 15,1 процента. При этом в 2021-м ассортимент продукции составлял 640 позиций, а в 2022-м — 1057. За первое полугодие Москва увеличила прямые инвестиции в Казахстан на треть — до 938 миллионов долларов.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
В свою очередь, Путин предложил Токаеву создать газовый союз, в который, помимо России и Казахстана, может войти Узбекистан. Так как страны Запада решили отказаться от российских энергоресурсов, Москва начала переориентацию на другие регионы. Обе республики Центральной Азии испытывают дефицит газа и, вероятно, заинтересованы в поставках российского топлива. В перспективе из Узбекистана через Афганистан и Пакистан газ можно довести до Индии. Аналогичный проект стоимостью в десять миллиардов долларов семь лет пытается реализовать Туркмения.
Кроме того, Россия готова построить АЭС в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. "Росатом" не только возведет объекты, но и повысит компетенции местных специалистов, чтобы они самостоятельно обеспечивали весь цикл работы. АЭС должны полностью компенсировать нехватку электричества в Центральной Азии. К примеру, в Ташкенте надеются получить атомную энергию в 2028-м — техническое задание с "Ростатомом" уже подписали. Астана все еще выбирает между Россией, Францией и Южной Кореей, но признает, что предложение союзника по ЕАЭС и ОДКБ выгоднее, поскольку Москва согласна вывозить и утилизировать атомные отходы.
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Вызов брошен. Что Европа предлагает Центральной Азии

Евразийский проект

Сердце евразийской интеграции с участием России — ЕАЭС, поэтому неудивительно, что в 2022-м Москва проявляла повышенный интерес к этой организации. В частности, решили запустить пятилетний пилотный проект по финансовой поддержке промышленной кооперации, в которой будет участвовать не меньше трех стран союза. На субсидирование процентных ставок по кредитам могут выделить от 20 до 30 миллионов долларов.
Поддержка кооперации внутри ЕАЭС должна помочь его членам наладить собственное технологическое развитие. Выгоду от этого получит прежде всего Россия, потому что внутри союза ее технологиям нет альтернативы.
© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств — участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Владислав Ногай
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Президент России Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств — участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Одним из первых проектов может стать разработка межгосударственной программы развития полупроводниковой промышленности. Главная проблема в том, что в странах ЕАЭС почти нет предприятий, готовых выпускать нужную продукцию. В Минпромторге России отмечают 15-летнее отставание отечественной отрасли от мировых лидеров. Однако председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович уверен: в будущем полупроводники станут символом успеха евразийской интеграции.
В дополнение к этому ЕЭК предлагает создать универсальную платежную систему. Причем участвовать в ней смогут как члены ЕАЭС, так и страны БРИКС — прежде всего Индия и Китай, которые при должном подходе способны заменить всех прежних партнеров Москвы на Западе. Но даже если это не удастся, к 2025 году лидеры ЕАЭС обещают сформировать общий финансовый рынок.
К тому времени должен заработать единый газовый рынок. Как сказал Лукашенко, Белоруссия хочет, чтобы в рамках союза все платили за топливо одну и ту же цену, даже если она сравняется с европейскими показателями.
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Александр ЛукашенкоРоман ГоловченкоВладимир ПутинРоссияМоскваБелоруссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПолитикаСНГКазахстанУзбекистанКиргизияАрменияМолдавияГрузияАзербайджан
 
 
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