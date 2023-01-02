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Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023
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Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году
Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023
Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году
С 1 марта в России вступят в силу новые правила дорожного движения, они затронут не только автомобилистов, но и владельцев электросамокатов, разъяснил агентству РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T01:16
2023-01-02T01:16
авто
сергей савельев
россия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. С 1 марта в России вступят в силу новые правила дорожного движения, они затронут не только автомобилистов, но и владельцев электросамокатов, разъяснил агентству “Прайм” юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.Так, в новой редакции появится понятие "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под него подпадают электрические самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса.Максимальная скорость, которую разрешается развивать на таком транспорте, составляет 25 км/ч. При этом в приоритете для лиц, управляющих СИМ, должна быть безопасность пешеходов.Другим нововведением станут дорожные знаки "Движение автобусов запрещено", "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Зарядка электромобилей". К знаку платной парковки появится табличка с рисунком монет, а парковка для инвалидов будет обозначаться изображением инвалидного кресла.Часть изменений затронет разметку. Зоны платной и бесплатной парковки начнут разделять синими и белыми линиями. Кроме того, нельзя будет останавливаться или вставать на стоянку на направляющих островках и островках безопасности.
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авто, сергей савельев, россия
Авто, Сергей Савельев, Россия
01:16 02.01.2023
 
Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году

Юрист Савельев сообщил об изменениях в правилах дорожного движения с 1 марта 2023 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДорожные знаки в районе международного делового центра "Москва-сити"
Дорожные знаки в районе международного делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дорожные знаки в районе международного делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. С 1 марта в России вступят в силу новые правила дорожного движения, они затронут не только автомобилистов, но и владельцев электросамокатов, разъяснил агентству “Прайм” юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.
Так, в новой редакции появится понятие "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под него подпадают электрические самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса.
Максимальная скорость, которую разрешается развивать на таком транспорте, составляет 25 км/ч. При этом в приоритете для лиц, управляющих СИМ, должна быть безопасность пешеходов.
Другим нововведением станут дорожные знаки "Движение автобусов запрещено", "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Зарядка электромобилей". К знаку платной парковки появится табличка с рисунком монет, а парковка для инвалидов будет обозначаться изображением инвалидного кресла.
Часть изменений затронет разметку. Зоны платной и бесплатной парковки начнут разделять синими и белыми линиями. Кроме того, нельзя будет останавливаться или вставать на стоянку на направляющих островках и островках безопасности.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 01:50
В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей
 
АвтоСергей СавельевРоссия
 
 
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