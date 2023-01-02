https://ria.ru/20230102/pdd-1842779576.html

Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году

Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023

Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году

С 1 марта в России вступят в силу новые правила дорожного движения, они затронут не только автомобилистов, но и владельцев электросамокатов, разъяснил агентству РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:16

2023-01-02T01:16

2023-01-02T01:16

авто

сергей савельев

россия

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. С 1 марта в России вступят в силу новые правила дорожного движения, они затронут не только автомобилистов, но и владельцев электросамокатов, разъяснил агентству “Прайм” юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.Так, в новой редакции появится понятие "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под него подпадают электрические самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса.Максимальная скорость, которую разрешается развивать на таком транспорте, составляет 25 км/ч. При этом в приоритете для лиц, управляющих СИМ, должна быть безопасность пешеходов.Другим нововведением станут дорожные знаки "Движение автобусов запрещено", "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Зарядка электромобилей". К знаку платной парковки появится табличка с рисунком монет, а парковка для инвалидов будет обозначаться изображением инвалидного кресла.Часть изменений затронет разметку. Зоны платной и бесплатной парковки начнут разделять синими и белыми линиями. Кроме того, нельзя будет останавливаться или вставать на стоянку на направляющих островках и островках безопасности.

https://ria.ru/20220901/to-1813598328.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, сергей савельев, россия