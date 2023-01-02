https://ria.ru/20230102/pdd-1835349218.html

"Давно пора это сделать". Что изменится для водителей в новом году

"Давно пора это сделать". Что изменится для водителей в новом году - РИА Новости, 02.01.2023

"Давно пора это сделать". Что изменится для водителей в новом году

В 2023-м благодаря усилиям законодателей на дорогах станет безопаснее — это в первую очередь касается скандально известных электросамокатов. Кроме того,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:09

общество

авто

кирилл форманчук

москва

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гибдд мвд рф

госдума рф

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В 2023-м благодаря усилиям законодателей на дорогах станет безопаснее — это в первую очередь касается скандально известных электросамокатов. Кроме того, добавятся знаки и разметки, а сдавать на права, возможно, разрешат без справки от врача. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.Наболевшая темаС марта в правилах дорожного движения впервые появится понятие СИМ — средство индивидуальной мобильности. Речь о гироскутерах, сигвеях, моноколесах, электроскейтбордах и электросамокатах. Меры начали разрабатывать еще три года назад, когда стало больше аварий — особенно с электросамокатами. По данным МВД, только за первые полгода 2021-го они участвовали в ДТП около 200 раз, пять человек погибли, 188 — получили травмы.Согласно новым правилам, все СИМ смогут перемещаться по проезжей части, вело- и пешеходным дорожкам и даже тротуарам. Однако есть несколько ограничений.Так, ездить по тротуару, пешеходным и велодорожкам можно на СИМ легче 35 килограммов, а передвигаться по правому краю проезжей части разрешается людям, которым уже исполнилось 14 лет. Скорость не должна превышать 25 километров в час. Также необходимо установить тормозную систему, звуковой сигнал, световозвращатели спереди и сзади.В случае ДТП риски частично лягут на плечи автовладельцев, поскольку именно они управляют средством повышенной опасности по отношению к сигвею или моноколесу. Отвечать придется всем — вне зависимости от того, кто именно нарушил правила дорожного движения.Что касается водителей электросамокатов, то им запретят рулить одной рукой, перевозить взрослых пассажиров и детей без специального оборудования, а также грузы, которые мешают управлению. Добавим, что статус СИМ не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки."С одной стороны, чтобы эти правила соблюдали, надо создать идеальные условия, — считает автоэксперт Кирилл Форманчук. — Сотрудник ГИБДД должен иметь весы и такой же самокат, чтобы угнаться за потенциальным нарушителем, если тот не остановится. Это, конечно, нереально. С другой стороны, внести поправки было необходимо. Теперь самокатчика, сбившего человека, можно смело привлекать к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения". И, соответственно, требовать с него деньги за моральный и физический ущерб".Знаки и разметкиПоявятся и новые дорожные знаки. В частности, табличка с изображением человека на самокате разрешит или запретит перемещение на средствах индивидуальной мобильности. Где устанавливать и как использовать знаки, будут решать муниципальные власти.На них возложат и выбор мест для другого знака — "Движение автобусов запрещено". Авторы проекта отмечают: его действие не будет распространяться на общественный транспорт и школьные автобусы.Еще один знак укажет водителям электромобилей, где расположены зарядные станции. На табличке изобразят штепсельную вилку с кабелем.Место платной парковки — букву P — дополнят рисунком монет, объединив таким образом два отдельных знака. А на парковочные места для инвалидов будут указывать таблички с изображением колясочника.В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Краснодаре нововведение уже активно используют в качестве эксперимента.Зоны платной и бесплатной парковок расчертят специальными разметками. Первую обозначат синим цветом, вторую — белым. Это, по мнению авторов поправок, поможет водителям лучше ориентироваться в большом городе. Желтая разметка появится на месте остановки маршруток и такси, а также посадки и высадки из трамваев на проезжую часть."Использование разметок эффективно лишь в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких южных городах, где тепло и практически не бывает снега, — уточняет Форманчук. — На Урале и в Сибири восемь месяцев в году их просто не будет видно".Изменятся и светофоры: появится отдельная секция с изображением силуэта человека и мигающей стрелкой бело-лунного цвета. Таким образом водителей предупредят, что на дороге, куда они поворачивают, включен зеленый сигнал и там могут быть пешеходы. Эксперимент по внедрению ноу-хау уже несколько лет идет в Москве.Электронные праваМВД разработало поправки к правилам сдачи на водительское удостоверение. Полицейские предлагают изменить перечень документов, которые кандидат предоставляет для экзамена, а именно: исключить из списка медицинское заключение о наличии противопоказаний к управлению автомобилем или мотоциклом. Эти сведения сотрудники ГИБДД будут напрямую запрашивать у Минздрава."У МВД с Минздравом уже давно налажен информационный обмен, — объясняет Форманчук. — Любая информация пробивается очень легко. Поэтому люди с поддельными справками, как правило, подпадают под уголовку. Иными словами, это скорее техническая правка к закону, а возможность реализации существует уже давно".Изменения коснутся процедуры обмена иностранных водительских удостоверений категорий C, D, CE, CD и подкатегорий C1, D1, C1E и D1E на российские образцы. Желающим нужно представить документ, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе.Сейчас проект постановления на стадии общественного обсуждения. Возможно, в первом полугодии 2023-го его внесут в Госдуму.Кроме того, уже с конца 2022 года водительские права разрешено показывать инспекторам ГИБДД в цифровом виде. Вся информация о владельце считывается с QR-кода. Однако, согласно правилам дорожного движения, иметь при себе оригинал документа все еще необходимо.

https://ria.ru/20211028/dtp-1756517057.html

https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, авто, кирилл форманчук, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, госдума рф