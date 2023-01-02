https://ria.ru/20230102/patriot-1842828444.html

СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года

СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года - РИА Новости, 02.01.2023

СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года

Вопреки всеобщим предположениям, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:23

2023-01-02T13:23

2023-01-02T16:09

в мире

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

конгресс сша

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вопреки всеобщим предположениям, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели, что позволит их использовать только в 2024 году, пишет американский портал Military Watch."Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах", — говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, на который ссылается издание.Как указали в статье, Украине поставят лишь одну батарею Patriot, что ставит серьезные вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак, особенно с учетом сомнительного боевого опыта системы на других театрах военных действий.Также неизвестно, откуда возьмут данную батарею Patroit, подчеркивает Исследовательская служба конгресса, поскольку существующие единицы используются на других важных военных объектах и перемещение этого вида вооружений может вызвать проблемы.В материале упомянули и проблему высокой стоимости крылатых ракет этого средства ПВО. Как указал автор, стоимость одного снаряда оценивается примерно в один миллион долларов.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230102/finansirovanie-1842788484.html

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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), конгресс сша