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СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года - РИА Новости, 02.01.2023
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СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года
СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года - РИА Новости, 02.01.2023
СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года
Вопреки всеобщим предположениям, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:23
2023-01-02T16:09
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
конгресс сша
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вопреки всеобщим предположениям, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели, что позволит их использовать только в 2024 году, пишет американский портал Military Watch."Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах", — говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, на который ссылается издание.Как указали в статье, Украине поставят лишь одну батарею Patriot, что ставит серьезные вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак, особенно с учетом сомнительного боевого опыта системы на других театрах военных действий.Также неизвестно, откуда возьмут данную батарею Patroit, подчеркивает Исследовательская служба конгресса, поскольку существующие единицы используются на других важных военных объектах и перемещение этого вида вооружений может вызвать проблемы.В материале упомянули и проблему высокой стоимости крылатых ракет этого средства ПВО. Как указал автор, стоимость одного снаряда оценивается примерно в один миллион долларов.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230102/finansirovanie-1842788484.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), конгресс сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Конгресс США
13:23 02.01.2023 (обновлено: 16:09 02.01.2023)
 
СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года

MWM: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вопреки всеобщим предположениям, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели, что позволит их использовать только в 2024 году, пишет американский портал Military Watch.
"Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах", — говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, на который ссылается издание.
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Как указали в статье, Украине поставят лишь одну батарею Patriot, что ставит серьезные вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак, особенно с учетом сомнительного боевого опыта системы на других театрах военных действий.
Также неизвестно, откуда возьмут данную батарею Patroit, подчеркивает Исследовательская служба конгресса, поскольку существующие единицы используются на других важных военных объектах и перемещение этого вида вооружений может вызвать проблемы.
В материале упомянули и проблему высокой стоимости крылатых ракет этого средства ПВО. Как указал автор, стоимость одного снаряда оценивается примерно в один миллион долларов.

"Еще один момент, горячо обсуждаемый в контексте поставок Patriot, хотя и не отмеченный в докладе Исследовательской службы конгресса, — это то, что быстрое уничтожение комплексов ("конечно, пощелкаем сто процентов", как выразился президент Путин) подорвет как моральный дух украинцев, так и уверенность союзников в ракетной системе, которая считается оплотом американских сил. Наконец, стремительный износ сети противовоздушной обороны Украины и крайне ограниченное количество систем Patriot в сочетании с их относительно ограниченной мобильностью может сделать их крайне уязвимыми", — отметил автор.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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1 января, 23:57
Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Конгресс США
 
 
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