13:23 02.01.2023 (обновлено: 16:09 02.01.2023)
СМИ: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года
MWM: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года
© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вопреки всеобщим предположениям, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели, что позволит их использовать только в 2024 году, пишет американский портал Military Watch.
"Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах", — говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США, на который ссылается издание.
Как указали в статье, Украине поставят лишь одну батарею Patriot, что ставит серьезные вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак, особенно с учетом сомнительного боевого опыта системы на других театрах военных действий.
Также неизвестно, откуда возьмут данную батарею Patroit, подчеркивает Исследовательская служба конгресса, поскольку существующие единицы используются на других важных военных объектах и перемещение этого вида вооружений может вызвать проблемы.
В материале упомянули и проблему высокой стоимости крылатых ракет этого средства ПВО. Как указал автор, стоимость одного снаряда оценивается примерно в один миллион долларов.
"Еще один момент, горячо обсуждаемый в контексте поставок Patriot, хотя и не отмеченный в докладе Исследовательской службы конгресса, — это то, что быстрое уничтожение комплексов ("конечно, пощелкаем — сто процентов", как выразился президент Путин) подорвет как моральный дух украинцев, так и уверенность союзников в ракетной системе, которая считается оплотом американских сил. Наконец, стремительный износ сети противовоздушной обороны Украины и крайне ограниченное количество систем Patriot в сочетании с их относительно ограниченной мобильностью может сделать их крайне уязвимыми", — отметил автор.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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