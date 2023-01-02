19:36 02.01.2023 (обновлено: 19:37 02.01.2023)
Air Astana рассказала о состоянии пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату
Air Astana сообщила об отсутствии переломов у пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату
Самолет авиакомпании Air Astana. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 янв - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что врачи не обнаружили переломов у обратившихся за медпомощью двух пассажирок рейса Ташкент - Алма-Ата, попавшего в зону сильной турбулентности.
Ранее пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что самолет Air Astana по пути из Ташкента в Алма-Ату попал в зону сильной турбулентности, в связи с чем семь пассажиров получили различные травмы и ожоги. Позже авиакомпания удалила из пресс-релиза упоминания об ожогах. В пресс-службе авиакомпании РИА Новости уточнили, что в компанию "с жалобами из-за ожогов" никто не обращался. В свою очередь Комитет гражданской авиации (КГА) сообщил о пяти пострадавших, в том числе о подозрении на закрытый перелом шейного отдела позвоночника у гражданки Узбекистана.
"За медицинской помощью обратились две пассажирки, которые в данный момент проходят обследование в одной из больниц города Алматы. Согласно предварительной информации врачей, переломов не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным авиакомпании, на борту самолета Airbus A321 находились 134 пассажира, а также 9 членов экипажа. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.
29 декабря 2022, 19:27ТуризмВ самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк