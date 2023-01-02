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Air Astana рассказала о состоянии пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату

Air Astana рассказала о состоянии пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату - РИА Новости, 02.01.2023

Air Astana рассказала о состоянии пассажиров самолета, летевшего в Алма-Ату

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что врачи не обнаружили переломов у обратившихся за медпомощью двух пассажирок рейса Ташкент - Алма-Ата,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T19:36

2023-01-02T19:36

2023-01-02T19:37

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АЛМА-АТА, 2 янв - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что врачи не обнаружили переломов у обратившихся за медпомощью двух пассажирок рейса Ташкент - Алма-Ата, попавшего в зону сильной турбулентности. Ранее пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что самолет Air Astana по пути из Ташкента в Алма-Ату попал в зону сильной турбулентности, в связи с чем семь пассажиров получили различные травмы и ожоги. Позже авиакомпания удалила из пресс-релиза упоминания об ожогах. В пресс-службе авиакомпании РИА Новости уточнили, что в компанию "с жалобами из-за ожогов" никто не обращался. В свою очередь Комитет гражданской авиации (КГА) сообщил о пяти пострадавших, в том числе о подозрении на закрытый перелом шейного отдела позвоночника у гражданки Узбекистана. По данным авиакомпании, на борту самолета Airbus A321 находились 134 пассажира, а также 9 членов экипажа. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.

https://ria.ru/20221229/samolet-1842334399.html

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в мире, air astana, алма-ата, ташкент, узбекистан, происшествия