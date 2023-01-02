https://ria.ru/20230102/olive-1842830668.html
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье - РИА Новости, 02.01.2023
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье
Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:39
2023-01-02T13:39
2023-01-02T20:40
борис филатов
днепропетровск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835108797_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_10bd8f4b80064fc387049790ace79d5e.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек. "Честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу", потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "прочь от Москвы", — написал Филатов в своем Telegram-канале.Градоначальник отметил, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которые он "может неделю жрать".
https://ria.ru/20221231/olive-1842588391.html
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835108797_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e28b1b3a17e6e8600e2905e14162e23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис филатов, днепропетровск, в мире
Борис Филатов, Днепропетровск, В мире
13:39 02.01.2023 (обновлено: 20:40 02.01.2023)
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье
Мэр Днепропетровска Филатов предложил отказаться от оливье как от советского наследия