https://ria.ru/20230102/olive-1842830668.html

Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье

Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье - РИА Новости, 02.01.2023

Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье

Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:39

2023-01-02T13:39

2023-01-02T20:40

борис филатов

днепропетровск

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек. "Честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу", потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "прочь от Москвы", — написал Филатов в своем Telegram-канале.Градоначальник отметил, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которые он "может неделю жрать".

https://ria.ru/20221231/olive-1842588391.html

днепропетровск

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Варвара Скокшина

борис филатов, днепропетровск, в мире