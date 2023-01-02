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Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье - РИА Новости, 02.01.2023
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Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье - РИА Новости, 02.01.2023
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье
Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:39
2023-01-02T20:40
борис филатов
днепропетровск
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек. "Честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу", потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "прочь от Москвы", — написал Филатов в своем Telegram-канале.Градоначальник отметил, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которые он "может неделю жрать".
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борис филатов, днепропетровск, в мире
Борис Филатов, Днепропетровск, В мире
13:39 02.01.2023 (обновлено: 20:40 02.01.2023)
 
Мэр Днепропетровска предложил отказаться от оливье

Мэр Днепропетровска Филатов предложил отказаться от оливье как от советского наследия

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПриготовление салата оливье
Приготовление салата оливье - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Приготовление салата оливье. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и селедки под шубой как от советских привычек.
"Честно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу", потому что третий день пошел. Поэтому есть предложение. Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "прочь от Москвы", — написал Филатов в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что готов "душу отдать" за холодец с горчицей, которые он "может неделю жрать".
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