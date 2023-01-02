https://ria.ru/20230102/obstrel-1842864561.html
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:50
2023-01-02T18:50
2023-01-02T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.25 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html
https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Минеральному 11 натовских снарядов