https://ria.ru/20230102/obstrel-1842853950.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:48

2023-01-02T16:48

2023-01-02T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.08 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.17 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/obstrel-1842804643.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк