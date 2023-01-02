16:48 02.01.2023 (обновлено: 23:59 02.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 33 снаряда за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.08 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.17 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.