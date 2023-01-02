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В Николаеве остановили все водонасосные станции - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Николаеве остановили все водонасосные станции
В Николаеве остановили все водонасосные станции - РИА Новости, 02.01.2023
В Николаеве остановили все водонасосные станции
Работа всех водонасосных станций Николаева остановлена из-за проблем с энергоснабжением, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:48
2023-01-02T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаев (украина)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Работа всех водонасосных станций Николаева остановлена из-за проблем с энергоснабжением, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "По состоянию на 09.30 (10.30 мск -ред.) "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина - техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях", - написал Сенкевич в своем телеграм-канале. По словам мэра, ремонтные работы уже начаты, но о сроках их завершения пока не сообщается. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу, однако, по словам украинских властей, все воздушные цели были поражены. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаев (украина), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ
11:48 02.01.2023
 
В Николаеве остановили все водонасосные станции

В Николаеве остановили все водонасосные станции из-за проблем с энергоснабжением

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Работа всех водонасосных станций Николаева остановлена из-за проблем с энергоснабжением, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"По состоянию на 09.30 (10.30 мск -ред.) "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина - техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях", - написал Сенкевич в своем телеграм-канале.
По словам мэра, ремонтные работы уже начаты, но о сроках их завершения пока не сообщается.
Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу, однако, по словам украинских властей, все воздушные цели были поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФ
 
 
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