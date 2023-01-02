https://ria.ru/20230102/nikolaev-1842813568.html

В Николаеве остановили все водонасосные станции

В Николаеве остановили все водонасосные станции - РИА Новости, 02.01.2023

В Николаеве остановили все водонасосные станции

Работа всех водонасосных станций Николаева остановлена из-за проблем с энергоснабжением, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:48

2023-01-02T11:48

2023-01-02T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

николаев (украина)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Работа всех водонасосных станций Николаева остановлена из-за проблем с энергоснабжением, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "По состоянию на 09.30 (10.30 мск -ред.) "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина - техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях", - написал Сенкевич в своем телеграм-канале. По словам мэра, ремонтные работы уже начаты, но о сроках их завершения пока не сообщается. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу, однако, по словам украинских властей, все воздушные цели были поражены. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/kiev-1842803123.html

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Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаев (украина), вооруженные силы рф