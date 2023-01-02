https://ria.ru/20230102/nato-1842863367.html
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января - РИА Новости, 02.01.2023
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января
Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:41
2023-01-02T18:41
2023-01-02T19:57
в мире
брюссель
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО.Среди тем двухдневной встречи - конфликт и поддержка НАТО Украины, вызовы в сфере безопасности, стоящие перед альянсом, военные запасы, военный потенциал и способность НАТО защищать альянс ото всех вызовов.Кроме того, комитет обсудит с партнерами по миссии альянса в Косово KFOR (Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдавией, Швецией, Швейцарией и Украиной) ситуацию на месте.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842837871.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, нато
18:41 02.01.2023 (обновлено: 19:57 02.01.2023)
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января
Военный комитет НАТО проведет встречу 18-19 января в Брюсселе