https://ria.ru/20230102/nato-1842863367.html

Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января

Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января - РИА Новости, 02.01.2023

Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января

Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T18:41

2023-01-02T18:41

2023-01-02T19:57

в мире

брюссель

нато

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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО.Среди тем двухдневной встречи - конфликт и поддержка НАТО Украины, вызовы в сфере безопасности, стоящие перед альянсом, военные запасы, военный потенциал и способность НАТО защищать альянс ото всех вызовов.Кроме того, комитет обсудит с партнерами по миссии альянса в Косово KFOR (Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдавией, Швецией, Швейцарией и Украиной) ситуацию на месте.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842837871.html

брюссель

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, нато