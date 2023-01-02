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Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января - РИА Новости, 02.01.2023
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Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января - РИА Новости, 02.01.2023
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января
Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:41
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в мире
брюссель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО.Среди тем двухдневной встречи - конфликт и поддержка НАТО Украины, вызовы в сфере безопасности, стоящие перед альянсом, военные запасы, военный потенциал и способность НАТО защищать альянс ото всех вызовов.Кроме того, комитет обсудит с партнерами по миссии альянса в Косово KFOR (Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдавией, Швецией, Швейцарией и Украиной) ситуацию на месте.
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в мире, брюссель, нато
В мире, Брюссель, НАТО
18:41 02.01.2023 (обновлено: 19:57 02.01.2023)
 
Военный комитет НАТО проведет встречу 18–19 января

Военный комитет НАТО проведет встречу 18-19 января в Брюсселе

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдёт в Брюсселе 18–19 января, говорится в релизе НАТО.

"Высший военный орган НАТО, военный комитет, соберется лично 18–19 января 2023 года в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Среди тем двухдневной встречи - конфликт и поддержка НАТО Украины, вызовы в сфере безопасности, стоящие перед альянсом, военные запасы, военный потенциал и способность НАТО защищать альянс ото всех вызовов.
Кроме того, комитет обсудит с партнерами по миссии альянса в Косово KFOR (Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдавией, Швецией, Швейцарией и Украиной) ситуацию на месте.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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