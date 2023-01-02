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Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне - РИА Новости, 02.01.2023
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Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне
Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне - РИА Новости, 02.01.2023
Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне
Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T02:54
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билл нельсон
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Глава НАСА выразил надежду, что США вернутся на Луну раньше, чем туда доберется Китай, обратив внимание на успехи Пекина в последнее десятилетие."Верно также и то, что дата их высадки на Луне становится все ближе и ближе", - добавил Нельсон.Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что станция появится в три этапа в период до 2035 года.Первый этап, который планируется реализовать к 2025 году, предусматривает запуски к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе — в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны. Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.
https://ria.ru/20221221/luna-1840178767.html
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билл нельсон, луна, китай, сша, наса
Билл Нельсон, Луна, Китай, США, НАСА
02:54 02.01.2023 (обновлено: 07:33 02.01.2023)
 
Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне

Глава НАСА Нельсон: Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки

© AP Photo / Lynne SladkyГлава НАСА Билл Нельсон
Глава НАСА Билл Нельсон - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Lynne Sladky
Глава НАСА Билл Нельсон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон.

"Это факт: мы находимся в космической гонке. Правда в том, что нам лучше следить, чтобы они (Китай – ред.) не оказались в каком-либо месте на Луне под предлогом научных исследований. И не исключено, что они заявят: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория", - сказал он в интервью изданию Politico.

Глава НАСА выразил надежду, что США вернутся на Луну раньше, чем туда доберется Китай, обратив внимание на успехи Пекина в последнее десятилетие.
"Верно также и то, что дата их высадки на Луне становится все ближе и ближе", - добавил Нельсон.
Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
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Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны
Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что станция появится в три этапа в период до 2035 года.
Первый этап, который планируется реализовать к 2025 году, предусматривает запуски к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе — в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.
Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.
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