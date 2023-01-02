https://ria.ru/20230102/nasa-1842784635.html

Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне

Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне - РИА Новости, 02.01.2023

Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне

Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T02:54

2023-01-02T02:54

2023-01-02T07:33

билл нельсон

луна

китай

сша

наса

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Глава НАСА выразил надежду, что США вернутся на Луну раньше, чем туда доберется Китай, обратив внимание на успехи Пекина в последнее десятилетие."Верно также и то, что дата их высадки на Луне становится все ближе и ближе", - добавил Нельсон.Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что станция появится в три этапа в период до 2035 года.Первый этап, который планируется реализовать к 2025 году, предусматривает запуски к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе — в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны. Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.

https://ria.ru/20221221/luna-1840178767.html

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

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билл нельсон, луна, китай, сша, наса