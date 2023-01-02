https://ria.ru/20230102/napryazhennost-1842880975.html
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности - РИА Новости, 02.01.2023
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности
Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:40
2023-01-02T22:40
2023-01-02T22:40
в мире
евросоюз
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. "Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230102/kndr-1842789612.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, кндр (северная корея)
В мире, Евросоюз, КНДР (Северная Корея)
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности
ЕС призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности запуском ракет и беспилотников