https://ria.ru/20230102/napryazhennost-1842880975.html

Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности

Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности - РИА Новости, 02.01.2023

Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности

Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:40

2023-01-02T22:40

2023-01-02T22:40

в мире

евросоюз

кндр (северная корея)

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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. "Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230102/kndr-1842789612.html

кндр (северная корея)

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в мире, евросоюз, кндр (северная корея)