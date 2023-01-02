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Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности - РИА Новости, 02.01.2023
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Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности - РИА Новости, 02.01.2023
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности
Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:40
2023-01-02T22:40
в мире
евросоюз
кндр (северная корея)
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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. "Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230102/kndr-1842789612.html
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в мире, евросоюз, кндр (северная корея)
В мире, Евросоюз, КНДР (Северная Корея)
22:40 02.01.2023
 
Евросоюз призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности

ЕС призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности запуском ракет и беспилотников

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
"Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе", - говорится в заявлении.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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В миреЕвросоюзКНДР (Северная Корея)
 
 
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