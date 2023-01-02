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В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог - РИА Новости, 02.01.2023
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог
Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог, места размещения должны будут платить пошлину в размере 1 евро с взрослого туриста за РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T20:50
2023-01-02T20:50
2023-01-02T20:50
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог, места размещения должны будут платить пошлину в размере 1 евро с взрослого туриста за ночь, сообщил портал Delfi.lv. Отмечается, что все места размещения туристов должны будут платить пошлину в размере одного евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше. При этом ночевки детей в возрасте до 18 лет пошлиной облагать не планируется. Как объясняет издание, такая пошлина широко применяется в Европе, она введена во многих популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон, ее размер различается и зависит от модели расчета. "Рижское самоуправление ранее планировало ввести пошлину с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов в период пандемии COVID-19 введение пошлины было отложено", - говорится в сообщении. Согласно Delfi, доходы от пошлины город будет использовать для "реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги".
https://ria.ru/20221214/turtsiya-1838559569.html
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новости - туризм, европа, берлин (город), рига, латвия
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Берлин (город), Рига, Латвия
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог
Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог