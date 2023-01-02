Рейтинг@Mail.ru
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230102/nalog-1842871768.html
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог - РИА Новости, 02.01.2023
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог
Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог, места размещения должны будут платить пошлину в размере 1 евро с взрослого туриста за РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T20:50
2023-01-02T20:50
туризм
новости - туризм
европа
берлин (город)
рига
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151217/07/1512170796_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_ea2b916e2d0213f76a2c138a36d8f6ce.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог, места размещения должны будут платить пошлину в размере 1 евро с взрослого туриста за ночь, сообщил портал Delfi.lv. Отмечается, что все места размещения туристов должны будут платить пошлину в размере одного евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше. При этом ночевки детей в возрасте до 18 лет пошлиной облагать не планируется. Как объясняет издание, такая пошлина широко применяется в Европе, она введена во многих популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон, ее размер различается и зависит от модели расчета. "Рижское самоуправление ранее планировало ввести пошлину с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов в период пандемии COVID-19 введение пошлины было отложено", - говорится в сообщении. Согласно Delfi, доходы от пошлины город будет использовать для "реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги".
https://ria.ru/20221214/turtsiya-1838559569.html
европа
берлин (город)
рига
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151217/07/1512170796_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_b2caf0280591e1f80523d88f5fca609c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, европа, берлин (город), рига, латвия
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Берлин (город), Рига, Латвия
20:50 02.01.2023
 
В Риге ввели отложенный из-за пандемии туристический налог

Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Ригу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии COVID-19 туристический налог, места размещения должны будут платить пошлину в размере 1 евро с взрослого туриста за ночь, сообщил портал Delfi.lv.
"С 1 января 2023 года в Риге, как и во многих других городах Европы и мира, с туристов начали взимать так называемую туристическую пошлину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все места размещения туристов должны будут платить пошлину в размере одного евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше. При этом ночевки детей в возрасте до 18 лет пошлиной облагать не планируется.
Как объясняет издание, такая пошлина широко применяется в Европе, она введена во многих популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон, ее размер различается и зависит от модели расчета.
"Рижское самоуправление ранее планировало ввести пошлину с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов в период пандемии COVID-19 введение пошлины было отложено", - говорится в сообщении.
Согласно Delfi, доходы от пошлины город будет использовать для "реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги".
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 12:49Туризм
Новый туристический налог в Турции уже включили в стоимость номеров
 
ТуризмНовости - ТуризмЕвропаБерлин (город)РигаЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала