https://ria.ru/20230102/naemniki-1842850141.html

ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области

ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 02.01.2023

ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области

Российская авиация высокоточным оружием уничтожила 70 иностранных наемников в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:21

2023-01-02T16:21

2023-01-02T17:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

в мире

харьковская область

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием уничтожила 70 иностранных наемников в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.Удары были нанесены в районах Краматорска и Марково в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате ликвидированы более 70 военнослужащих "иностранного легиона", еще более ста получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221215/naemniki-1838944712.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, воздушно-космические силы россии