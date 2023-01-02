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ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/naemniki-1842850141.html
ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области
ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 02.01.2023
ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области
Российская авиация высокоточным оружием уничтожила 70 иностранных наемников в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:21
2023-01-02T17:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием уничтожила 70 иностранных наемников в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.Удары были нанесены в районах Краматорска и Марково в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате ликвидированы более 70 военнослужащих "иностранного легиона", еще более ста получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Воздушно-космические силы России
16:21 02.01.2023 (обновлено: 17:56 02.01.2023)
 
ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области

Российские военные уничтожили более 70 иностранных наемников на Украине

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием уничтожила 70 иностранных наемников в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
Удары были нанесены в районах Краматорска и Марково в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате ликвидированы более 70 военнослужащих "иностранного легиона", еще более ста получили ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 16:38Специальная военная операция на Украине
Иностранные наемники рассказали об отношении к ним жителей Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьВоздушно-космические силы России
 
 
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