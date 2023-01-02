https://ria.ru/20230102/moskva-1842805818.html

В Москве побит температурный рекорд 2007 года

В Москве побит температурный рекорд 2007 года - РИА Новости, 02.01.2023

В Москве побит температурный рекорд 2007 года

Температура в Москве в полночь поднялась до плюс 6,2 градуса, установив новый рекорд для 2 января, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:41

2023-01-02T10:41

2023-01-02T12:41

общество

михаил леус

москва

новый год

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Температура в Москве в полночь поднялась до плюс 6,2 градуса, установив новый рекорд для 2 января, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Также Леус отметил, что предыдущий рекорд зафиксировали в 2007 году — тогда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса. В этот раз температура опустила ниже этого показателя только в три часа ночи, уточнил он.

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил леус, москва, новый год