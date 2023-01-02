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В Москве побит температурный рекорд 2007 года - РИА Новости, 02.01.2023
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В Москве побит температурный рекорд 2007 года
В Москве побит температурный рекорд 2007 года - РИА Новости, 02.01.2023
В Москве побит температурный рекорд 2007 года
Температура в Москве в полночь поднялась до плюс 6,2 градуса, установив новый рекорд для 2 января, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:41
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общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Температура в Москве в полночь поднялась до плюс 6,2 градуса, установив новый рекорд для 2 января, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Также Леус отметил, что предыдущий рекорд зафиксировали в 2007 году — тогда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса. В этот раз температура опустила ниже этого показателя только в три часа ночи, уточнил он.
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общество, михаил леус, москва, новый год
Общество, Михаил Леус, Москва, Новый год
10:41 02.01.2023 (обновлено: 12:41 02.01.2023)
 
В Москве побит температурный рекорд 2007 года

В Москве побит температурный рекорд 2007 года, воздух прогрелся до плюс 6,2 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДевушка у новогодней иллюминации в Москве
Девушка у новогодней иллюминации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка у новогодней иллюминации в Москве
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Температура в Москве в полночь поднялась до плюс 6,2 градуса, установив новый рекорд для 2 января, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В начале минувшей ночи в Москве наблюдались аномально высокие температуры — в полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали плюс 6,2 градуса, в час ночи было плюс 5,7 градуса, в 2 часа — плюс 4,1 градуса — все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января", — написал он.
Также Леус отметил, что предыдущий рекорд зафиксировали в 2007 году — тогда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса. В этот раз температура опустила ниже этого показателя только в три часа ночи, уточнил он.
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