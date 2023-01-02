https://ria.ru/20230102/moravetskiy-1842879616.html

Моравецкий заявил украинскому коллеге о недопустимости прославления Бандеры

Моравецкий заявил украинскому коллеге о недопустимости прославления Бандеры - РИА Новости, 03.01.2023

Моравецкий заявил украинскому коллеге о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю возмущение празднованием дня рождения лидера украинских националистов... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-02T22:22

2023-01-02T22:22

2023-01-03T00:01

в мире

степан бандера

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю возмущение празднованием дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Первого января на Украине под патронатом официальных властей прошел ряд мероприятий по поводу дня рождения Бандеры. "Мне не хватает слов возмущения по поводу всяческих действий, которые восхваляют или отдают честь тем, кто ответственен за преступления на Волыни. От рук украинцев тогда погибли от 100 до 200 тысяч поляков. Это был геноцид. Мы никогда об этом не забудем. Во мне нет даже малости согласия на оправдания этих преступлений", — заявил Моравецкий, отвечая на вопросы в соцсети Facebook*."Я сегодня пару часов назад разговаривал об этом с премьером Украины и выразил ему мое абсолютно негативное отношение ко всем, кто этого не понимает и увековечивает память Бандеры", — рассказал польский премьер. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН**-УПА** является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА** против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА** в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221224/vertep-1841049569.html

https://ria.ru/20221115/polsha-1831548898.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, степан бандера, матеуш моравецкий, денис шмыгаль, украина, польша, россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, facebook