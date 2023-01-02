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В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии - РИА Новости, 02.01.2023
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В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии
В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии - РИА Новости, 02.01.2023
В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии
Схема движения на Кольцевой линии столичного метро временно изменилась с понедельника, это необходимо для обновления инфраструктуры, отвечающей за безопасность... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T00:19
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москва
садовое кольцо (москва)
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Схема движения на Кольцевой линии столичного метро временно изменилась с понедельника, это необходимо для обновления инфраструктуры, отвечающей за безопасность и управление движением поездов на каждом из путей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.С понедельника по 7 января поезда на Кольцевой линии поочередно ходят только в одну сторону. Со 2 по 4 января поезда двигаются только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — по часовой. При этом все станции Кольцевой линии открыты, пересадки продолжают работать.Для удобства пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами: радиальными линиями, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточным автобусным маршрутом Б, который проходит по Садовому кольцу.Как пояснили в департаменте транспорта, существующая система требует обновления, для этого будут применены современные технологии. С внедрением новой системы поезда на Кольцевой линии станут ходить чаще — вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар. К тому же, в вагонах будет свободнее, а график станет стабильнее и надежнее.
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москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва), московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Садовое кольцо (Москва), Московское центральное кольцо (МЦК)
00:19 02.01.2023 (обновлено: 03:44 02.01.2023)
 
В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии

В Москве поезда на Кольцевой линии поочередно ходят только в одну сторону по 7 января

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Московское метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Схема движения на Кольцевой линии столичного метро временно изменилась с понедельника, это необходимо для обновления инфраструктуры, отвечающей за безопасность и управление движением поездов на каждом из путей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
С понедельника по 7 января поезда на Кольцевой линии поочередно ходят только в одну сторону. Со 2 по 4 января поезда двигаются только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — по часовой. При этом все станции Кольцевой линии открыты, пересадки продолжают работать.
Для удобства пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами: радиальными линиями, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточным автобусным маршрутом Б, который проходит по Садовому кольцу.
Как пояснили в департаменте транспорта, существующая система требует обновления, для этого будут применены современные технологии. С внедрением новой системы поезда на Кольцевой линии станут ходить чаще — вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар. К тому же, в вагонах будет свободнее, а график станет стабильнее и надежнее.
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