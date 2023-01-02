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В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 02.01.2023
В Мелитополе прогремели два взрыва
Два взрыва были слышны в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T05:14
2023-01-02T05:14
2023-01-02T06:17
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два взрыва были слышны в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область
05:14 02.01.2023 (обновлено: 06:17 02.01.2023)
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе были слышны два взрыва