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В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/melitopol-1842787949.html
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 02.01.2023
В Мелитополе прогремели два взрыва
Два взрыва были слышны в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T05:14
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специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два взрыва были слышны в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область
05:14 02.01.2023 (обновлено: 06:17 02.01.2023)
 
В Мелитополе прогремели два взрыва

В Мелитополе были слышны два взрыва

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ликвидируют пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два взрыва были слышны в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко! Около 01.21 в Мелитополе и ближайшем пригороде были слышны два мощных взрыва", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговМелитопольЗапорожская область
 
 
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