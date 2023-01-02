https://ria.ru/20230102/mechta-1842819573.html

Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО

Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО - РИА Новости, 02.01.2023

Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:30

2023-01-02T12:30

2023-01-02T12:31

общество

алексей чекунков

дед мороз

снегурочка

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

дальний восток

новый год — 2023

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик загадал на акции "Ёлка желаний". Чекунков принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв открытку с описанием новогоднего пожелания Ярослава Попова из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа, и пообещал выполнить мечту ребенка о ноутбуке, а заодно привезти ему книгу о первопроходце – исследователе Дальнего Востока Ерофее Хабарове. Во время поездки в Ненецкий автономный округ глава Минвостокразвития в сопровождении губернатора Юрия Буздудного и Деда Мороза со Снегурочкой побывал у Ярослава и вручил ему обещанный подарок и книгу. Мальчик рассказал стихотворение, которое выучил к празднику.

https://ria.ru/20230102/mechta-1842809670.html

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алексей чекунков, дед мороз, снегурочка, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, дальний восток