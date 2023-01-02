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Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО - РИА Новости, 02.01.2023
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Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:30
2023-01-02T12:31
общество
алексей чекунков
дед мороз
снегурочка
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
дальний восток
новый год — 2023
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик загадал на акции "Ёлка желаний". Чекунков принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв открытку с описанием новогоднего пожелания Ярослава Попова из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа, и пообещал выполнить мечту ребенка о ноутбуке, а заодно привезти ему книгу о первопроходце – исследователе Дальнего Востока Ерофее Хабарове. Во время поездки в Ненецкий автономный округ глава Минвостокразвития в сопровождении губернатора Юрия Буздудного и Деда Мороза со Снегурочкой побывал у Ярослава и вручил ему обещанный подарок и книгу. Мальчик рассказал стихотворение, которое выучил к празднику.
https://ria.ru/20230102/mechta-1842809670.html
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
дальний восток
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общество, алексей чекунков, дед мороз, снегурочка, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, дальний восток
Общество, Алексей Чекунков, Дед Мороз, Снегурочка, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, Дальний Восток, Новый год — 2023
12:30 02.01.2023 (обновлено: 12:31 02.01.2023)
 
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО

Глава Минвостокразвития Чекунков исполнил мечту мальчика из НАО, подарив ему ноутбук

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик загадал на акции "Ёлка желаний".
Чекунков принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв открытку с описанием новогоднего пожелания Ярослава Попова из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа, и пообещал выполнить мечту ребенка о ноутбуке, а заодно привезти ему книгу о первопроходце – исследователе Дальнего Востока Ерофее Хабарове.
Во время поездки в Ненецкий автономный округ глава Минвостокразвития в сопровождении губернатора Юрия Буздудного и Деда Мороза со Снегурочкой побывал у Ярослава и вручил ему обещанный подарок и книгу. Мальчик рассказал стихотворение, которое выучил к празднику.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Новый год — 2023ОбществоАлексей ЧекунковДед МорозСнегурочкаНенецкий автономный округНарьян-МарДальний Восток
 
 
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