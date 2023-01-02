https://ria.ru/20230102/mechta-1842819573.html
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:30
2023-01-02T12:30
2023-01-02T12:31
общество
алексей чекунков
дед мороз
снегурочка
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
дальний восток
новый год — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_e1fad4c93c3243cc4ad92bc952dc2ce7.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вручил обещанный Ярославу Попову из Нарьян-Мара ноутбук, который в качестве подарка мальчик загадал на акции "Ёлка желаний". Чекунков принял участие в акции "Ёлка желаний", сняв открытку с описанием новогоднего пожелания Ярослава Попова из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа, и пообещал выполнить мечту ребенка о ноутбуке, а заодно привезти ему книгу о первопроходце – исследователе Дальнего Востока Ерофее Хабарове. Во время поездки в Ненецкий автономный округ глава Минвостокразвития в сопровождении губернатора Юрия Буздудного и Деда Мороза со Снегурочкой побывал у Ярослава и вручил ему обещанный подарок и книгу. Мальчик рассказал стихотворение, которое выучил к празднику.
https://ria.ru/20230102/mechta-1842809670.html
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaf5e22f900042bd51352f13d73dda9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей чекунков, дед мороз, снегурочка, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, дальний восток
Общество, Алексей Чекунков, Дед Мороз, Снегурочка, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, Дальний Восток, Новый год — 2023
12:30 02.01.2023 (обновлено: 12:31 02.01.2023)
Глава Минвостокразвития исполнил мечту мальчика из НАО
Глава Минвостокразвития Чекунков исполнил мечту мальчика из НАО, подарив ему ноутбук