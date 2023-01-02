https://ria.ru/20230102/mechta-1842807514.html

Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку

Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку - РИА Новости, 02.01.2023

Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку

Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:54

2023-01-02T10:54

2023-01-02T10:54

новый год — 2023

общество

константин чуйченко

москва

россия

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве. Как рассказали журналистам в ведомстве, шестилетняя Каролина приехала в Москву с мамой и братом, Чуйченко встретил их министерстве юстиции. Ранее девочка написала письмо на всероссийскую акцию "Елка желаний", рассказав, что хотела бы побывать на Кремлевской елке. Помимо посещения главной елки страны, ребята также побывали в парке Зарядье.

https://ria.ru/20230102/mechta-1842805414.html

москва

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, константин чуйченко, москва, россия, брянская область