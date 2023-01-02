https://ria.ru/20230102/mechta-1842807514.html
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку
Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:54
2023-01-02T10:54
2023-01-02T10:54
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве. Как рассказали журналистам в ведомстве, шестилетняя Каролина приехала в Москву с мамой и братом, Чуйченко встретил их министерстве юстиции. Ранее девочка написала письмо на всероссийскую акцию "Елка желаний", рассказав, что хотела бы побывать на Кремлевской елке. Помимо посещения главной елки страны, ребята также побывали в парке Зарядье.
https://ria.ru/20230102/mechta-1842805414.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, константин чуйченко, москва, россия, брянская область
Новый год — 2023, Общество, Константин Чуйченко, Москва, Россия, Брянская область
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку
Глава Минюста Чуйченко помог брянской девочке, которая мечтала попасть на Кремлевскую елку