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Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку - РИА Новости, 02.01.2023
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https://ria.ru/20230102/mechta-1842807514.html
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку - РИА Новости, 02.01.2023
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку
Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:54
2023-01-02T10:54
новый год — 2023
общество
константин чуйченко
москва
россия
брянская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве. Как рассказали журналистам в ведомстве, шестилетняя Каролина приехала в Москву с мамой и братом, Чуйченко встретил их министерстве юстиции. Ранее девочка написала письмо на всероссийскую акцию "Елка желаний", рассказав, что хотела бы побывать на Кремлевской елке. Помимо посещения главной елки страны, ребята также побывали в парке Зарядье.
https://ria.ru/20230102/mechta-1842805414.html
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россия
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общество, константин чуйченко, москва, россия, брянская область
Новый год — 2023, Общество, Константин Чуйченко, Москва, Россия, Брянская область
10:54 02.01.2023
 
Глава Минюста помог брянской девочке попасть на Кремлевскую елку

Глава Минюста Чуйченко помог брянской девочке, которая мечтала попасть на Кремлевскую елку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний" в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко в рамках акции "Елка желаний" помог девочке из Брянской области попасть на Кремлевскую елку в Москве.
Как рассказали журналистам в ведомстве, шестилетняя Каролина приехала в Москву с мамой и братом, Чуйченко встретил их министерстве юстиции. Ранее девочка написала письмо на всероссийскую акцию "Елка желаний", рассказав, что хотела бы побывать на Кремлевской елке.
Помимо посещения главной елки страны, ребята также побывали в парке Зарядье.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Новый год — 2023ОбществоКонстантин ЧуйченкоМоскваРоссияБрянская область
 
 
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