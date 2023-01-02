https://ria.ru/20230102/makeevka-1842849394.html

В Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ

В Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023

В Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР, погибли 63 человека, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:14

2023-01-02T16:14

2023-01-02T19:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

макеевка

владимир путин

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР, погибли 63 человека, сообщило Минобороны.Уточняется, что обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские военные выпустили шесть ракет, две из них удалось сбить.Министерство обороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732306.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о ракетном ударе ВСУ по Макеевке в ДНР Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты. 2023-01-02T16:14 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), макеевка, владимир путин, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины