https://ria.ru/20230102/maduro-1842786107.html

Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США

Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США - РИА Новости, 02.01.2023

Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США

Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США, сообщил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T03:34

2023-01-02T03:34

2023-01-02T03:34

в мире

николас мадуро

хуан гуаидо

сша

венесуэла

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КАРАКАС, 2 янв - РИА Новости. Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США, сообщил президент Николас Мадуро. "Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Отношения были разорваны в 2019 году, когда США признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

https://ria.ru/20220308/peregovory-1777121785.html

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в мире, николас мадуро, хуан гуаидо, сша, венесуэла