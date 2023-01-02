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Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США - РИА Новости, 02.01.2023
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Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США
Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США - РИА Новости, 02.01.2023
Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США
Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США, сообщил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T03:34
2023-01-02T03:34
в мире
николас мадуро
хуан гуаидо
сша
венесуэла
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КАРАКАС, 2 янв - РИА Новости. Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США, сообщил президент Николас Мадуро. "Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Отношения были разорваны в 2019 году, когда США признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.
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в мире, николас мадуро, хуан гуаидо, сша, венесуэла
В мире, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, США, Венесуэла
03:34 02.01.2023
 
Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с США

Мадуро сообщил, что Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 2 янв - РИА Новости. Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США, сообщил президент Николас Мадуро.
"Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта 2022, 09:41
Мадуро раскрыл подробности переговоров с США
Отношения были разорваны в 2019 году, когда США признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.
 
В миреНиколас МадуроХуан ГуаидоСШАВенесуэла
 
 
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