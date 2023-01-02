https://ria.ru/20230102/m-777-1842851671.html
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:29
2023-01-02T16:29
2023-01-02T17:57
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - отмечают в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
2023-01-02T16:29
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в мире, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
16:29 02.01.2023 (обновлено: 17:57 02.01.2023)
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР