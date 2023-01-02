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ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/m-777-1842851671.html
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:29
2023-01-02T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - отмечают в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
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в мире, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
16:29 02.01.2023 (обновлено: 17:57 02.01.2023)
 
ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР

© AP Photo / LIBKOSАртиллерийская система M777
Артиллерийская система M777 - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Артиллерийская система M777 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - отмечают в Минобороны РФ.
Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Все советское – боец Группы Вагнера о том, какое оружие ВСУ используют на фронте - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 15:56Специальная военная операция на Украине
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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