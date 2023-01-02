https://ria.ru/20230102/m-777-1842851671.html

ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР

ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР - РИА Новости, 02.01.2023

ВС России уничтожили две украинские артиллерийские системы М-777 в ДНР

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:29

2023-01-02T16:29

2023-01-02T17:57

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - отмечают в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html

донецкая народная республика

сша

россия

херсонская область

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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области. 2023-01-02T16:29 true PT3M53S

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в мире, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины, херсонская область