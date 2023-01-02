https://ria.ru/20230102/lyubimova-1842884994.html

Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний"

Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2023

Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний"

Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девятилетней Елизаветы Каспир из Мариуполя, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T23:51

2023-01-02T23:51

2023-01-02T23:51

новый год — 2023

ольга любимова

мариуполь

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девятилетней Елизаветы Каспир из Мариуполя, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару в рамках акции "Елка желаний". Министр в понедельник опубликовала в своем телеграм-канале видео, как она снимает игрушку с желанием с елки на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, а затем общается с девочкой по телефону. Также на видео показано, как Лиза получает свой подарок от коллектива, выступавшего в Мариуполе с гастролями. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 желаний.

https://ria.ru/20221229/elka-1842154189.html

мариуполь

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ольга любимова, мариуполь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)