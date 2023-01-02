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Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2023
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Новый год — 2023
https://ria.ru/20230102/lyubimova-1842884994.html
Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний"
Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 02.01.2023
Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний"
Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девятилетней Елизаветы Каспир из Мариуполя, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:51
2023-01-02T23:51
новый год — 2023
ольга любимова
мариуполь
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девятилетней Елизаветы Каспир из Мариуполя, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару в рамках акции "Елка желаний". Министр в понедельник опубликовала в своем телеграм-канале видео, как она снимает игрушку с желанием с елки на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, а затем общается с девочкой по телефону. Также на видео показано, как Лиза получает свой подарок от коллектива, выступавшего в Мариуполе с гастролями. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 желаний.
https://ria.ru/20221229/elka-1842154189.html
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ольга любимова, мариуполь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Новый год — 2023, Ольга Любимова, Мариуполь, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
23:51 02.01.2023
 
Министр культуры Любимова приняла участие в акции "Елка желаний"

Любимова исполнила новогоднее желание девочки из Мариуполя, подарив акустическую гитару

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры России Ольга Любимова
Министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
Министр культуры России Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание девятилетней Елизаветы Каспир из Мариуполя, которая загадала получить на Новый год акустическую гитару в рамках акции "Елка желаний".
Министр в понедельник опубликовала в своем телеграм-канале видео, как она снимает игрушку с желанием с елки на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, а затем общается с девочкой по телефону. Также на видео показано, как Лиза получает свой подарок от коллектива, выступавшего в Мариуполе с гастролями.
"В селе Хомутово Новоазовского района у нас 27 декабря будут гастроли нашего большого очень коллектива, будет концерт… Вот там тебе тогда подарят гитару, хорошо? Нужно на ней хорошо научиться играть и вместе с нами уже начать гастролировать, ладно? Чтобы у нас общие дела дальше уже были, серьезные такие", - сказала Любимова девочке по телефону.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 желаний.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:23
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2023Ольга ЛюбимоваМариупольМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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