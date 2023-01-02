https://ria.ru/20230102/lavrov-1842809002.html

Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре

Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре - РИА Новости, 02.01.2023

Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил мечты двух ребят, приняв участие в благотворительной акции "Елка желаний". РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:06

2023-01-02T11:06

2023-01-02T11:06

новый год — 2023

сергей лавров

россия

общество

елка желаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил мечты двух ребят, приняв участие в благотворительной акции "Елка желаний". "Сергей Викторович, спасибо, что исполнили мою мечту", - сказал мальчик Иван из Красноярского края, получивший сертификат на полет на воздушном шаре. Максим из Москвы побывал внутри подводной лодки Б-396, являющейся экспонатом Музея истории ВМФ России, и познакомился с внутренним устройством, исследовав приборы управления. Перед тем как его мечта сбылась, он встретился с министром. Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20221230/aeroflot-1842493530.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, общество, елка желаний