https://ria.ru/20230102/lavrov-1842809002.html
Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре
Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре - РИА Новости, 02.01.2023
Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил мечты двух ребят, приняв участие в благотворительной акции "Елка желаний". РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:06
2023-01-02T11:06
2023-01-02T11:06
новый год — 2023
сергей лавров
россия
общество
елка желаний
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил мечты двух ребят, приняв участие в благотворительной акции "Елка желаний". "Сергей Викторович, спасибо, что исполнили мою мечту", - сказал мальчик Иван из Красноярского края, получивший сертификат на полет на воздушном шаре. Максим из Москвы побывал внутри подводной лодки Б-396, являющейся экспонатом Музея истории ВМФ России, и познакомился с внутренним устройством, исследовав приборы управления. Перед тем как его мечта сбылась, он встретился с министром. Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20221230/aeroflot-1842493530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, общество, елка желаний
Новый год — 2023, Сергей Лавров, Россия, Общество, Елка желаний
Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре
Глава МИД Лавров исполнил мечты двух ребят о подлодке и воздушном шаре на "Елке желаний"