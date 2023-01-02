https://ria.ru/20230102/krizis-1842782610.html

В США предупредили о новом кризисе из-за Украины

В США предупредили о новом кризисе из-за Украины - РИА Новости, 02.01.2023

В США предупредили о новом кризисе из-за Украины

Республиканской партии США угрожает кризис из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издание Politico старший политический... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T01:58

2023-01-02T01:58

2023-01-02T01:59

в мире

сша

украина

владимир зеленский

республиканская партия сша

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Республиканской партии США угрожает кризис из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издание Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин.Эксперт обратил внимание на недавнее заявление сына экс-президента Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского неблагодарной "королевой пособия" в мировом масштабе.В статье подчеркивается, что эти слова стали резонансными среди республиканцев. Сторонники Трампа-старшего стали оппонировать приверженцам наращивания помощи Киеву.Противоречия в партии, пишет Politico, подогревает тот факт, что республиканцы, несмотря на критику Зеленского, в сравнении с демократами традиционно придерживаются более ястребиной политики в отношении Китая и Ирана и поддерживают финансирование геополитических оппонентов Пекина и Тегерана.Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Ранее обозреватель The American Thinker Раджан Лаад отметил, что неконтролируемая поддержка Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине.Он раскритиковал Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, утверждая, что Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию.

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, республиканская партия сша