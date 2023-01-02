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В США предупредили о новом кризисе из-за Украины - РИА Новости, 02.01.2023
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В США предупредили о новом кризисе из-за Украины
В США предупредили о новом кризисе из-за Украины - РИА Новости, 02.01.2023
В США предупредили о новом кризисе из-за Украины
Республиканской партии США угрожает кризис из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издание Politico старший политический... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T01:58
2023-01-02T01:59
в мире
сша
украина
владимир зеленский
республиканская партия сша
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Республиканской партии США угрожает кризис из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издание Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин.Эксперт обратил внимание на недавнее заявление сына экс-президента Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского неблагодарной "королевой пособия" в мировом масштабе.В статье подчеркивается, что эти слова стали резонансными среди республиканцев. Сторонники Трампа-старшего стали оппонировать приверженцам наращивания помощи Киеву.Противоречия в партии, пишет Politico, подогревает тот факт, что республиканцы, несмотря на критику Зеленского, в сравнении с демократами традиционно придерживаются более ястребиной политики в отношении Китая и Ирана и поддерживают финансирование геополитических оппонентов Пекина и Тегерана.Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Ранее обозреватель The American Thinker Раджан Лаад отметил, что неконтролируемая поддержка Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине.Он раскритиковал Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, утверждая, что Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, республиканская партия сша
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Республиканская партия США
01:58 02.01.2023 (обновлено: 01:59 02.01.2023)
 
В США предупредили о новом кризисе из-за Украины

Politico: Республиканской партии США угрожает кризис из-за споров вокруг помощи Украине

© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Республиканской партии США угрожает кризис из-за дискуссий по поводу помощи Украине, пишет в статье для американского издание Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин.
Эксперт обратил внимание на недавнее заявление сына экс-президента Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского неблагодарной "королевой пособия" в мировом масштабе.
В статье подчеркивается, что эти слова стали резонансными среди республиканцев. Сторонники Трампа-старшего стали оппонировать приверженцам наращивания помощи Киеву.
Противоречия в партии, пишет Politico, подогревает тот факт, что республиканцы, несмотря на критику Зеленского, в сравнении с демократами традиционно придерживаются более ястребиной политики в отношении Китая и Ирана и поддерживают финансирование геополитических оппонентов Пекина и Тегерана.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 23:21
На Западе разочаровались в новом решении Зеленского
Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Ранее обозреватель The American Thinker Раджан Лаад отметил, что неконтролируемая поддержка Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине.
Он раскритиковал Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, утверждая, что Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию.
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРеспубликанская партия США
 
 
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