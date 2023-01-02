https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html
В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей
В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей - РИА Новости, 02.01.2023
В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кражах денег и пожертвований из церквей и храмов в Омской области, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:07
2023-01-02T15:07
2023-01-02T15:07
происшествия
омская область
исилькуль
омск
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ОМСК, 2 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кражах денег и пожертвований из церквей и храмов в Омской области, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Один из инцидентов произошел в конце прошлого года. В полицию сообщили о краже денег из торговой лавки и ящика для пожертвований из церкви в поселке Боевой Исилькульского района. Вор вытащил около 10 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что он проник в помещение, выломав панель над оконным проемом. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого - им оказался 24-летний ранее судимый уроженец поселка Северный Исилькульского района", - пояснили в пресс-службе. Полицейские задержали мужчину в городе Исилькуль, куда он приехал из Омска. "Установлена причастность задержанного еще к двум хищениям, совершенным из церквей, расположенных в Омске", - добавили в пресс-службе. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.
https://ria.ru/20220801/mechet-1806428089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, исилькуль, омск
Происшествия, Омская область, Исилькуль, Омск
В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей
В Омской области задержали подозреваемого в кражах денег и пожертвований из храмов
ОМСК, 2 янв - РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кражах денег и пожертвований из церквей и храмов в Омской области, сообщили
в пресс-службе областного УМВД.
Один из инцидентов произошел в конце прошлого года. В полицию сообщили о краже денег из торговой лавки и ящика для пожертвований из церкви в поселке Боевой Исилькульского района. Вор вытащил около 10 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что он проник в помещение, выломав панель над оконным проемом.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого - им оказался 24-летний ранее судимый уроженец поселка Северный Исилькульского района", - пояснили в пресс-службе.
Полицейские задержали мужчину в городе Исилькуль
, куда он приехал из Омска
.
"Установлена причастность задержанного еще к двум хищениям, совершенным из церквей, расположенных в Омске", - добавили в пресс-службе.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.