https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html

В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей

В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей - РИА Новости, 02.01.2023

В Омской области задержали подозреваемого в серии ограблений церквей

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кражах денег и пожертвований из церквей и храмов в Омской области, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:07

2023-01-02T15:07

2023-01-02T15:07

происшествия

омская область

исилькуль

омск

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ОМСК, 2 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кражах денег и пожертвований из церквей и храмов в Омской области, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Один из инцидентов произошел в конце прошлого года. В полицию сообщили о краже денег из торговой лавки и ящика для пожертвований из церкви в поселке Боевой Исилькульского района. Вор вытащил около 10 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что он проник в помещение, выломав панель над оконным проемом. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого - им оказался 24-летний ранее судимый уроженец поселка Северный Исилькульского района", - пояснили в пресс-службе. Полицейские задержали мужчину в городе Исилькуль, куда он приехал из Омска. "Установлена причастность задержанного еще к двум хищениям, совершенным из церквей, расположенных в Омске", - добавили в пресс-службе. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.

https://ria.ru/20220801/mechet-1806428089.html

https://ria.ru/20210721/krazha-1742159345.html

омская область

исилькуль

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область, исилькуль, омск