https://ria.ru/20230102/krazha-1842871279.html

Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств

Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств - РИА Новости, 02.01.2023

Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств

Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T20:45

2023-01-02T20:45

2023-01-02T23:14

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины. Согласно изданию, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которая ранее проживала в Австралии и Португалии. Служба безопасности Украины проводит расследование в связи с возможной кражей средств легиона со стороны Файк. "В отчете Файк обвиняется в том, что она стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США... и выкачиванием пожертвований", - говорится в сообщении издания. По словам автора отчета, в октябре на склад в Киеве прибыла партия лекарств, однако до фронта они так и не дошли. Файк заявила, что не знала о существовании партии медикаментов, однако сотрудник, ответственный за их доставку в Киев, утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад. Согласно составившему отчет офицеру, Файк также конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. Отмечается, что до недавнего времени у легиона были две организации для сбора пожертвований, которые были созданы при участии директора по коммуникациям и полностью ей контролировались. В отчете утверждается, что Файк помимо всего прочего была угрозой безопасности. Девушка ранее угрожала, что обнародует компрометирующую информацию о легионе. Членам легиона она говорила, что их выгонят из войск, если они не будут выполнять ее приказы. По информации второго отчета, составленного внутри легиона, Файк также была подвержена "шантажу, взяточничеству, вымогательству и/или открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации". Как отмечает издание, девушку уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/korruptsiya-1841670482.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины