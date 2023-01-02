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Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств - РИА Новости, 02.01.2023
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Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств
Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств - РИА Новости, 02.01.2023
Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств
Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T20:45
2023-01-02T23:14
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины. Согласно изданию, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которая ранее проживала в Австралии и Португалии. Служба безопасности Украины проводит расследование в связи с возможной кражей средств легиона со стороны Файк. "В отчете Файк обвиняется в том, что она стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США... и выкачиванием пожертвований", - говорится в сообщении издания. По словам автора отчета, в октябре на склад в Киеве прибыла партия лекарств, однако до фронта они так и не дошли. Файк заявила, что не знала о существовании партии медикаментов, однако сотрудник, ответственный за их доставку в Киев, утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад. Согласно составившему отчет офицеру, Файк также конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. Отмечается, что до недавнего времени у легиона были две организации для сбора пожертвований, которые были созданы при участии директора по коммуникациям и полностью ей контролировались. В отчете утверждается, что Файк помимо всего прочего была угрозой безопасности. Девушка ранее угрожала, что обнародует компрометирующую информацию о легионе. Членам легиона она говорила, что их выгонят из войск, если они не будут выполнять ее приказы. По информации второго отчета, составленного внутри легиона, Файк также была подвержена "шантажу, взяточничеству, вымогательству и/или открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации". Как отмечает издание, девушку уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
20:45 02.01.2023 (обновлено: 23:14 02.01.2023)
 
Сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств

Daily Mail: сотрудницу украинского "Иностранного легиона" обвинили в краже лекарств

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины.
Согласно изданию, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которая ранее проживала в Австралии и Португалии. Служба безопасности Украины проводит расследование в связи с возможной кражей средств легиона со стороны Файк.
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"В отчете Файк обвиняется в том, что она стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США... и выкачиванием пожертвований", - говорится в сообщении издания. По словам автора отчета, в октябре на склад в Киеве прибыла партия лекарств, однако до фронта они так и не дошли. Файк заявила, что не знала о существовании партии медикаментов, однако сотрудник, ответственный за их доставку в Киев, утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад.
Согласно составившему отчет офицеру, Файк также конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. Отмечается, что до недавнего времени у легиона были две организации для сбора пожертвований, которые были созданы при участии директора по коммуникациям и полностью ей контролировались.
В отчете утверждается, что Файк помимо всего прочего была угрозой безопасности. Девушка ранее угрожала, что обнародует компрометирующую информацию о легионе. Членам легиона она говорила, что их выгонят из войск, если они не будут выполнять ее приказы.
По информации второго отчета, составленного внутри легиона, Файк также была подвержена "шантажу, взяточничеству, вымогательству и/или открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации".
Как отмечает издание, девушку уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии.
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