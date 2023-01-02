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Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя" - РИА Новости, 02.01.2023
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Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя"
Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя" - РИА Новости, 02.01.2023
Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя"
Житель Астрахани и его подруга подозреваются в краже электрогирлянды "Новогодний олень" со двора многоквартирного дома, за что им грозит до пяти лет лишения... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:51
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происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Житель Астрахани и его подруга подозреваются в краже электрогирлянды "Новогодний олень" со двора многоквартирного дома, за что им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Астраханской области. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о краже электрогирлянды со двора многоквартирного дома стоимостью почти 74 тысячи рублей. По подозрению в краже оперативники задержали 20-летнего жителя этого дома и его 17-летнюю знакомую. С их слов, компания молодых людей пришла в гости к своему приятелю. Позже один из друзей уехал по делам, а его возлюбленная осталась его ждать. Спустя некоторое время хозяин квартиры и приятельница отправились гулять. Оленя полицейские обнаружили в квартире фигуранта. "В отношении астраханцев возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221228/udushenie-1841853557.html
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происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
16:51 02.01.2023 (обновлено: 16:53 02.01.2023)
 
Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя"

Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу электрогирлянды "Новогодний олень"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭлектрогирлянда
Электрогирлянда - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Электрогирлянда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Житель Астрахани и его подруга подозреваются в краже электрогирлянды "Новогодний олень" со двора многоквартирного дома, за что им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Астраханской области.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о краже электрогирлянды со двора многоквартирного дома стоимостью почти 74 тысячи рублей. По подозрению в краже оперативники задержали 20-летнего жителя этого дома и его 17-летнюю знакомую.
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С их слов, компания молодых людей пришла в гости к своему приятелю. Позже один из друзей уехал по делам, а его возлюбленная осталась его ждать. Спустя некоторое время хозяин квартиры и приятельница отправились гулять.
"Во время прогулки, увидев новогоднее украшение во дворе, у них возникла мысль забрать его и украсить квартиру. Похитив электрогирлянду-фигуру "Новогодний олень", они сразу же направились домой", - говорится в сообщении.
Оленя полицейские обнаружили в квартире фигуранта. "В отношении астраханцев возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отмечается в сообщении.
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