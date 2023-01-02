https://ria.ru/20230102/krazha-1842854295.html

Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя"

Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя" - РИА Новости, 02.01.2023

Двум астраханцам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу "Новогоднего оленя"

Житель Астрахани и его подруга подозреваются в краже электрогирлянды "Новогодний олень" со двора многоквартирного дома, за что им грозит до пяти лет лишения... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:51

2023-01-02T16:51

2023-01-02T16:53

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Житель Астрахани и его подруга подозреваются в краже электрогирлянды "Новогодний олень" со двора многоквартирного дома, за что им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Астраханской области. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о краже электрогирлянды со двора многоквартирного дома стоимостью почти 74 тысячи рублей. По подозрению в краже оперативники задержали 20-летнего жителя этого дома и его 17-летнюю знакомую. С их слов, компания молодых людей пришла в гости к своему приятелю. Позже один из друзей уехал по делам, а его возлюбленная осталась его ждать. Спустя некоторое время хозяин квартиры и приятельница отправились гулять. Оленя полицейские обнаружили в квартире фигуранта. "В отношении астраханцев возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221228/udushenie-1841853557.html

https://ria.ru/20221213/omsk-1838264806.html

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происшествия, астрахань, астраханская область