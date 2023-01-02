Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230102/kosmetika-1842629435.html
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза - РИА Новости, 02.01.2023
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза
Столичная компания "Гельтек" за 9 месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличила производство косметических средств по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Столичная компания "Гельтек" за 9 месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличила производство косметических средств по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что в Москве производством косметической продукции занимается более 30 компаний, которые выпускают косметические, уходовые, гигиенические средства и парфюмерию как для взрослых, так и для детей."Среди них есть предприятия и с вековой историей, и достаточно молодые. Все они развивают и модернизируют свои производственные мощности, расширяют ассортимент и достойно замещают зарубежную продукцию, ушедшую с отечественного рынка. В частности, на предприятии "Гельтек" с января по сентябрь 2022 года выпустили свыше 270 миллионов единиц продукции", – рассказал глава департамента.Компания с 1994 года работает на территории города и производит кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты, маски, профессиональную косметику и медицинские контактные средства для ультразвуковой и функциональной диагностики."Для российских производителей косметики 2022 год – время и сложностей, и огромных возможностей. Несмотря на то, что санкции сильно ударили по поставкам сырья для косметики, в этом году мы поставили ряд амбициозных задач. Например, предложить покупателям альтернативы иностранным средствам высокого качества, выпустить уникальные новинки, способные удивить аудиторию, запустить новые линейки. Отмечу, что значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023 года", – сообщила директор по развитию бренда "Гельтек" Елена Пастухова.
https://ria.ru/20221219/pribor-1839612192.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8d0b2ad441b85fb66a98e2dcc5a10a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Владислав Овчинский, Москва
09:18 02.01.2023
 

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Столичная компания "Гельтек" за 9 месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличила производство косметических средств по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что в Москве производством косметической продукции занимается более 30 компаний, которые выпускают косметические, уходовые, гигиенические средства и парфюмерию как для взрослых, так и для детей.
© Фото предоставлено компанией "Гельтек" Работа на производстве компании "Гельтек"
Работа на производстве компании Гельтек
1 из 2
Работа на производстве компании "Гельтек"
© Фото предоставлено компанией "Гельтек"
© Фото предоставлено компанией "Гельтек" Работа на производстве компании "Гельтек"
Работа на производстве компании Гельтек
2 из 2
Работа на производстве компании "Гельтек"
© Фото предоставлено компанией "Гельтек"
1 из 2
Работа на производстве компании "Гельтек"
© Фото предоставлено компанией "Гельтек"
2 из 2
Работа на производстве компании "Гельтек"
© Фото предоставлено компанией "Гельтек"
"Среди них есть предприятия и с вековой историей, и достаточно молодые. Все они развивают и модернизируют свои производственные мощности, расширяют ассортимент и достойно замещают зарубежную продукцию, ушедшую с отечественного рынка. В частности, на предприятии "Гельтек" с января по сентябрь 2022 года выпустили свыше 270 миллионов единиц продукции", – рассказал глава департамента.
Компания с 1994 года работает на территории города и производит кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты, маски, профессиональную косметику и медицинские контактные средства для ультразвуковой и функциональной диагностики.
"Для российских производителей косметики 2022 год – время и сложностей, и огромных возможностей. Несмотря на то, что санкции сильно ударили по поставкам сырья для косметики, в этом году мы поставили ряд амбициозных задач. Например, предложить покупателям альтернативы иностранным средствам высокого качества, выпустить уникальные новинки, способные удивить аудиторию, запустить новые линейки. Отмечу, что значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023 года", – сообщила директор по развитию бренда "Гельтек" Елена Пастухова.
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
19 декабря 2022, 07:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: в Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала