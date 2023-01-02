https://ria.ru/20230102/kosmetika-1842629435.html

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза - РИА Новости, 02.01.2023

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск косметики почти в два раза

Столичная компания "Гельтек" за 9 месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличила производство косметических средств по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:18

2023-01-02T09:18

2023-01-02T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Столичная компания "Гельтек" за 9 месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличила производство косметических средств по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что в Москве производством косметической продукции занимается более 30 компаний, которые выпускают косметические, уходовые, гигиенические средства и парфюмерию как для взрослых, так и для детей."Среди них есть предприятия и с вековой историей, и достаточно молодые. Все они развивают и модернизируют свои производственные мощности, расширяют ассортимент и достойно замещают зарубежную продукцию, ушедшую с отечественного рынка. В частности, на предприятии "Гельтек" с января по сентябрь 2022 года выпустили свыше 270 миллионов единиц продукции", – рассказал глава департамента.Компания с 1994 года работает на территории города и производит кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты, маски, профессиональную косметику и медицинские контактные средства для ультразвуковой и функциональной диагностики."Для российских производителей косметики 2022 год – время и сложностей, и огромных возможностей. Несмотря на то, что санкции сильно ударили по поставкам сырья для косметики, в этом году мы поставили ряд амбициозных задач. Например, предложить покупателям альтернативы иностранным средствам высокого качества, выпустить уникальные новинки, способные удивить аудиторию, запустить новые линейки. Отмечу, что значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023 года", – сообщила директор по развитию бренда "Гельтек" Елена Пастухова.

https://ria.ru/20221219/pribor-1839612192.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владислав овчинский, москва