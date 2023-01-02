https://ria.ru/20230102/koronavirus-1842818675.html
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 751 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:28
2023-01-02T12:28
2023-01-02T12:28
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 751 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 751, госпитализированы 105 человек, выздоровели 1067 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 1161 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 302 315 случаев коронавируса, выздоровели 3 108 079 человек, умерли 47 504 человека.
https://ria.ru/20221229/covid-19-1842226625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Распространение коронавируса, Москва, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1161 случай COVID-19