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В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230102/koronavirus-1842818675.html
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 751 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:28
2023-01-02T12:28
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 751 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 751, госпитализированы 105 человек, выздоровели 1067 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 1161 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 302 315 случаев коронавируса, выздоровели 3 108 079 человек, умерли 47 504 человека.
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москва, общество
Распространение коронавируса, Москва, Общество
12:28 02.01.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 751 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1161 случай COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 751 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 751, госпитализированы 105 человек, выздоровели 1067 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне был выявлен 1161 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 302 315 случаев коронавируса, выздоровели 3 108 079 человек, умерли 47 504 человека.
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Распространение коронавирусаМоскваОбщество
 
 
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