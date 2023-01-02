https://ria.ru/20230102/konflikt-1842810433.html
Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав
Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав - РИА Новости, 02.01.2023
Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав
Украина, Тайвань и Корейский полуостров — три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, заявил... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:20
2023-01-02T11:20
2023-01-02T14:54
политика
алексей пушков
сша
украина
тайвань
нато
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина, Тайвань и Корейский полуостров — три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа. Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США, более в списке не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить", — написал он в своем телеграм-канале. По мнению Пушкова, из-за стычек между Грецией и Турцией или из-за территориального конфликта между Индией и Китаем "в 2023 году третья мировая война не начнется".
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, алексей пушков, сша, украина, тайвань, нато
Политика, Алексей Пушков, США, Украина, Тайвань, НАТО
11:20 02.01.2023 (обновлено: 14:54 02.01.2023)
Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав
Сенатор Пушков: война ведущих держав может начаться с Украины, Тайваня или Кореи