https://ria.ru/20230102/konflikt-1842810433.html

Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав

Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав - РИА Новости, 02.01.2023

Пушков назвал три места, с которых может начаться война ведущих держав

Украина, Тайвань и Корейский полуостров — три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, заявил... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:20

2023-01-02T11:20

2023-01-02T14:54

политика

алексей пушков

сша

украина

тайвань

нато

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина, Тайвань и Корейский полуостров — три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа. Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США, более в списке не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить", — написал он в своем телеграм-канале. По мнению Пушкова, из-за стычек между Грецией и Турцией или из-за территориального конфликта между Индией и Китаем "в 2023 году третья мировая война не начнется".

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

сша

украина

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, алексей пушков, сша, украина, тайвань, нато