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В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине - РИА Новости, 02.01.2023
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В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине
В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине - РИА Новости, 02.01.2023
В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине
Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик, кандидат на... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:49
2023-01-02T19:16
политика
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, снабжая ВСУ военной техникой и боеприпасами на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины амуницией не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
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политика, сша, украина, нато, россия
Политика, США, Украина, НАТО, Россия
15:49 02.01.2023 (обновлено: 19:16 02.01.2023)
 
В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине

Американский политик Янг предупредил о полном коллапсе Запада после поражения на Украине

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм", — написал он в Twitter.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, снабжая ВСУ военной техникой и боеприпасами на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины амуницией не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
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