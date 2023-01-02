https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html

В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине

В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине - РИА Новости, 02.01.2023

В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине

Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик, кандидат на... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:49

2023-01-02T15:49

2023-01-02T19:16

политика

сша

украина

нато

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, снабжая ВСУ военной техникой и боеприпасами на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины амуницией не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html

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политика, сша, украина, нато, россия