15:49 02.01.2023 (обновлено: 19:16 02.01.2023)
В США раскрыли сценарий полного коллапса из-за российского удара на Украине
Американский политик Янг предупредил о полном коллапсе Запада после поражения на Украине
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм", — написал он в Twitter.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, снабжая ВСУ военной техникой и боеприпасами на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины амуницией не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.