https://ria.ru/20230102/kobylash-1842786391.html

Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ

Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ - РИА Новости, 02.01.2023

Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ

Упор в подготовке летчиков Дальней авиации ВКС в этом году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T03:46

2023-01-02T03:46

2023-01-02T07:27

сергей кобылаш

россия

украина

воздушно-космические силы россии

ту-160м

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Упор в подготовке летчиков Дальней авиации ВКС в этом году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, заявил в понедельник командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-160 участвуют в нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции."В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - цитирует Кобылаша пресс-служба Минобороны.По его словам, к другим важным задачам относятся формирование высокого уровня "морально-политического и психологического состояния личного состава", совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления."Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году", - подчеркнул командующий.

https://ria.ru/20221226/opyt-1841261059.html

https://ria.ru/20220104/raketonostsy-1766519991.html

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сергей кобылаш, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ту-160м