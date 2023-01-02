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Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ - РИА Новости, 02.01.2023
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Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ
Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ - РИА Новости, 02.01.2023
Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ
Упор в подготовке летчиков Дальней авиации ВКС в этом году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T03:46
2023-01-02T07:27
сергей кобылаш
россия
украина
воздушно-космические силы россии
ту-160м
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Упор в подготовке летчиков Дальней авиации ВКС в этом году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, заявил в понедельник командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-160 участвуют в нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции."В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - цитирует Кобылаша пресс-служба Минобороны.По его словам, к другим важным задачам относятся формирование высокого уровня "морально-политического и психологического состояния личного состава", совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления."Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году", - подчеркнул командующий.
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сергей кобылаш, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ту-160м
Сергей Кобылаш, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Ту-160М
03:46 02.01.2023 (обновлено: 07:27 02.01.2023)
 
Дальняя авиация России будет совершенствовать применение АСУ

Командующий Кобылаш: Дальняя авиация будет совершенствовать применение АСУ и вооружений

© AP Photo / Misha JaparidzeВоеннослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Misha Japaridze
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Упор в подготовке летчиков Дальней авиации ВКС в этом году будет сделан на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, заявил в понедельник командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-160 участвуют в нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции.
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"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - цитирует Кобылаша пресс-служба Минобороны.
По его словам, к другим важным задачам относятся формирование высокого уровня "морально-политического и психологического состояния личного состава", совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления.
"Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году", - подчеркнул командующий.
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Сергей КобылашРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииТу-160М
 
 
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