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СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года - РИА Новости, 02.01.2023
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СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года
СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года - РИА Новости, 02.01.2023
СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года
Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь начала нового года посетил Кымсусанский дворец Солнца, чтобы почтить память своего деда и основателя государства Ким Ир Сена и... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T04:29
2023-01-02T04:29
в мире
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ким ир сен
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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь начала нового года посетил Кымсусанский дворец Солнца, чтобы почтить память своего деда и основателя государства Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира, передает северокорейское Центральное Телеграфное агентство (ЦТАК) Северокорейского лидера сопровождало высшее руководство партии, в том числе члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхоль. Все присутствующие выразили глубокое почтение статуям во весь рост великого вождя и великого полководца. "Весь народ страны, который под руководством Трудовой партии Кореи с гордостью провожал небывало тяжелый 2022 год… воздает дань наивысшей почести великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру", - говорится в сообщении ЦТАК. К статуям вождей были возложены корзины цветов от имени Ким Чен Ына, Центрального комитета партии, Госсовета КНДР, кабинета министров, президиума Верховного народного собрания. Все присутствующие "выразили глубокое почтение" статуям Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Ким Чен Ын также посетил усыпальницу отца и деда, где они находятся "в прижизненном облике" и поклонился им по случаю Нового года.
https://ria.ru/20221227/kndr-1841544817.html
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в мире, ким чен ын, ким ир сен, ким чен ир
В мире, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир
04:29 02.01.2023
 
СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года

ЦТАК: Ким Чен Ын в честь начала нового года почтил память бывших вождей КНДР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь начала нового года посетил Кымсусанский дворец Солнца, чтобы почтить память своего деда и основателя государства Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира, передает северокорейское Центральное Телеграфное агентство (ЦТАК)
Северокорейского лидера сопровождало высшее руководство партии, в том числе члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхоль. Все присутствующие выразили глубокое почтение статуям во весь рост великого вождя и великого полководца.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 03:30
СМИ: власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире
"Весь народ страны, который под руководством Трудовой партии Кореи с гордостью провожал небывало тяжелый 2022 год… воздает дань наивысшей почести великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру", - говорится в сообщении ЦТАК.
К статуям вождей были возложены корзины цветов от имени Ким Чен Ына, Центрального комитета партии, Госсовета КНДР, кабинета министров, президиума Верховного народного собрания. Все присутствующие "выразили глубокое почтение" статуям Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.
Ким Чен Ын также посетил усыпальницу отца и деда, где они находятся "в прижизненном облике" и поклонился им по случаю Нового года.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 06:01
Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами
 
В миреКим Чен ЫнКим Ир СенКим Чен Ир
 
 
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