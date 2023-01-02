https://ria.ru/20230102/kndr-1842787238.html

СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года

СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года - РИА Новости, 02.01.2023

СМИ: Ким Чен Ын почтил память бывших вождей КНДР по случаю Нового года

Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь начала нового года посетил Кымсусанский дворец Солнца, чтобы почтить память своего деда и основателя государства Ким Ир Сена и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T04:29

2023-01-02T04:29

2023-01-02T04:29

в мире

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ким ир сен

ким чен ир

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СЕУЛ, 2 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь начала нового года посетил Кымсусанский дворец Солнца, чтобы почтить память своего деда и основателя государства Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира, передает северокорейское Центральное Телеграфное агентство (ЦТАК) Северокорейского лидера сопровождало высшее руководство партии, в том числе члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхоль. Все присутствующие выразили глубокое почтение статуям во весь рост великого вождя и великого полководца. "Весь народ страны, который под руководством Трудовой партии Кореи с гордостью провожал небывало тяжелый 2022 год… воздает дань наивысшей почести великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру", - говорится в сообщении ЦТАК. К статуям вождей были возложены корзины цветов от имени Ким Чен Ына, Центрального комитета партии, Госсовета КНДР, кабинета министров, президиума Верховного народного собрания. Все присутствующие "выразили глубокое почтение" статуям Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Ким Чен Ын также посетил усыпальницу отца и деда, где они находятся "в прижизненном облике" и поклонился им по случаю Нового года.

https://ria.ru/20221227/kndr-1841544817.html

https://ria.ru/20221228/kndr-1841796199.html

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в мире, ким чен ын, ким ир сен, ким чен ир