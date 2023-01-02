https://ria.ru/20230102/kiev-1842813330.html

У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ

У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2023

У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ

Сбой в работе турникетов произошел в метров Киева из-за проблем с энергоснабжением, местные СМИ сообщают об очередях в метрополитене. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:46

2023-01-02T11:46

2023-01-02T11:46

в мире

виталий кличко

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

днепр (город)

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сбой в работе турникетов произошел в метров Киева из-за проблем с энергоснабжением, местные СМИ сообщают об очередях в метрополитене. "В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Обозреватель". По данным городской администрации украинской столицы, сбои в работе вызваны перепадами напряжения, о чем жителей уведомили в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации. Ранее городская администрация Киева сообщила, что городские власти вынуждены вернутся к отключениям электроэнергии из-за поражения объекта инфраструктуры города. Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/kiev-1842791393.html

https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842178735.html

украина

днепр (город)

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепр (город), киев, вооруженные силы рф