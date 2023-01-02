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У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
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У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ
У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2023
У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ
Сбой в работе турникетов произошел в метров Киева из-за проблем с энергоснабжением, местные СМИ сообщают об очередях в метрополитене. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:46
2023-01-02T11:46
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
днепр (город)
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сбой в работе турникетов произошел в метров Киева из-за проблем с энергоснабжением, местные СМИ сообщают об очередях в метрополитене. "В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Обозреватель". По данным городской администрации украинской столицы, сбои в работе вызваны перепадами напряжения, о чем жителей уведомили в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации. Ранее городская администрация Киева сообщила, что городские власти вынуждены вернутся к отключениям электроэнергии из-за поражения объекта инфраструктуры города. Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/kiev-1842791393.html
https://ria.ru/20221229/elektrosnabzhenie-1842178735.html
украина
днепр (город)
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в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепр (город), киев, вооруженные силы рф
В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Днепр (город), Киев, Вооруженные силы РФ
11:46 02.01.2023
 
У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ

"Обозреватель": из-за проблем с энергоснабжением в метро Киева образовались очереди

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сбой в работе турникетов произошел в метров Киева из-за проблем с энергоснабжением, местные СМИ сообщают об очередях в метрополитене.
"В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Обозреватель".
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 07:48Специальная военная операция на Украине
В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры
По данным городской администрации украинской столицы, сбои в работе вызваны перепадами напряжения, о чем жителей уведомили в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.
Ранее городская администрация Киева сообщила, что городские власти вынуждены вернутся к отключениям электроэнергии из-за поражения объекта инфраструктуры города.
Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 13:12Специальная военная операция на Украине
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов генерации и электросетей
 
В миреВиталий КличкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаДнепр (город)КиевВооруженные силы РФ
 
 
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