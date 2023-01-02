У турникетов в метро Киева образовались очереди, сообщили СМИ
"Обозреватель": из-за проблем с энергоснабжением в метро Киева образовались очереди
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сбой в работе турникетов произошел в метров Киева из-за проблем с энергоснабжением, местные СМИ сообщают об очередях в метрополитене.
"В Киеве из-за проблем в работе турникетов на некоторых станциях метро образовались очереди", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Обозреватель".
По данным городской администрации украинской столицы, сбои в работе вызваны перепадами напряжения, о чем жителей уведомили в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.
Ранее городская администрация Киева сообщила, что городские власти вынуждены вернутся к отключениям электроэнергии из-за поражения объекта инфраструктуры города.
Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.