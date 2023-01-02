В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии
В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии после удара в понедельник
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Отключения электроэнергии вновь вводятся в Киеве после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью, сообщили в городской администрации украинской столицы.
"Из-за повреждения объекта энергосистемы по время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернутся к отключениям", - говорится в сообщении в телеграм-канале киевской городской военной администрации.
Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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