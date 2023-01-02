https://ria.ru/20230102/kiev-1842803123.html

В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии

В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии - РИА Новости, 02.01.2023

В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии вновь вводятся в Киеве после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью, сообщили в городской администрации украинской... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:15

2023-01-02T10:15

2023-01-02T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

днепр (город)

киев

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Отключения электроэнергии вновь вводятся в Киеве после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью, сообщили в городской администрации украинской столицы. "Из-за повреждения объекта энергосистемы по время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернутся к отключениям", - говорится в сообщении в телеграм-канале киевской городской военной администрации. Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/proval-1842786902.html

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Варвара Скокшина

в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепр (город), киев, вооруженные силы рф