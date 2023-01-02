https://ria.ru/20230102/kiev-1842791393.html

В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры

В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры - РИА Новости, 02.01.2023

В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T07:48

2023-01-02T07:48

2023-01-02T08:04

специальная военная операция на украине

киев

в мире

украина

виталий кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842707731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c199a8d572c79d93deead0940e2376e6.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества."Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе - аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/bryansk-1842788627.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, украина, виталий кличко