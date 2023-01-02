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В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/kiev-1842791393.html
В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры
В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры - РИА Новости, 02.01.2023
В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T07:48
2023-01-02T08:04
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества."Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе - аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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киев, в мире, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Виталий Кличко
07:48 02.01.2023 (обновлено: 08:04 02.01.2023)
 
В Киеве начались отключения света после повреждения инфраструктуры

Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве и отключениях электроэнергии

© AP Photo / Felipe DanaПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества.
"Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе - аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве. В городе звучала воздушная тревога. Около 1.30 мск СМИ сообщали о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на левом берегу Днепра.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаВиталий Кличко
 
 
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