04:10 02.01.2023 (обновлено: 07:41 02.01.2023)
СМИ: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы
"Зеркало недели": в Киеве прогремели новые мощные взрывы
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новые мощные взрывы прогремели в Киеве, передают украинские СМИ.
Около 1.30 мск сообщалось о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр города Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на Левобережье.
По данным украинского издания "Зеркало недели", новые взрывы прогремели около 3.05 мск и 3.30 мск. "Киев, взрывы на левом берегу — работа ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Также о "сильных взрывах" в украинской столице сообщает телеканал ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена.