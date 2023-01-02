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СМИ: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/kiev-1842787068.html
СМИ: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы
СМИ: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2023
СМИ: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы
Новые мощные взрывы прогремели в Киеве, передают украинские СМИ. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T04:10
2023-01-02T07:41
специальная военная операция на украине
виталий кличко
киев
днепр (город)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новые мощные взрывы прогремели в Киеве, передают украинские СМИ.Около 1.30 мск сообщалось о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр города Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на Левобережье. По данным украинского издания "Зеркало недели", новые взрывы прогремели около 3.05 мск и 3.30 мск. "Киев, взрывы на левом берегу — работа ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Также о "сильных взрывах" в украинской столице сообщает телеканал ТСН.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена.
https://ria.ru/20230102/zaporozhe-1842782459.html
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виталий кличко, киев, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Киев, Днепр (город)
04:10 02.01.2023 (обновлено: 07:41 02.01.2023)
 
СМИ: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы

"Зеркало недели": в Киеве прогремели новые мощные взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новые мощные взрывы прогремели в Киеве, передают украинские СМИ.
Около 1.30 мск сообщалось о взрывах в Голосеевском районе на юго-западе Киева на правом берегу Днепра и в левобережной части города. Мэр города Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе на Левобережье.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
01:53Специальная военная операция на Украине
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
По данным украинского издания "Зеркало недели", новые взрывы прогремели около 3.05 мск и 3.30 мск. "Киев, взрывы на левом берегу — работа ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Также о "сильных взрывах" в украинской столице сообщает телеканал ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Первого января в "Укрэнерго" заявили, что энергосистема страны получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
01:47Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Днепропетровске
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий КличкоКиевДнепр (город)
 
 
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