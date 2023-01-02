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Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба - РИА Новости, 02.01.2023
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Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба
Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба - РИА Новости, 02.01.2023
Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба
Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, предварительные сроки подготовки - год, идет оценка инфраструктуры, сообщил министр... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:14
2023-01-02T23:14
экономика
турция
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, предварительные сроки подготовки - год, идет оценка инфраструктуры, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. "Мы намерены воспользоваться этим проектом, возможности и терминалы для этого имеются", - заявил Донмез в интервью TVnet. По его словам, турецкая сторона уже приступила к конкретным работам. Донмез считает, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти. "Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения", - сказал он. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html
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экономика, турция, россия, в мире
Экономика, Турция, Россия, В мире
23:14 02.01.2023
 
Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба

В Анкаре сообщили, что приступили к работам по предложенному Россией проекту газового хаба

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, предварительные сроки подготовки - год, идет оценка инфраструктуры, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Мы намерены воспользоваться этим проектом, возможности и терминалы для этого имеются", - заявил Донмез в интервью TVnet.
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По его словам, турецкая сторона уже приступила к конкретным работам.
"Наши предварительные сроки подготовки – год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей", - сказал министр.
Донмез считает, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти.
"Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения", - сказал он.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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