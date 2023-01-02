https://ria.ru/20230102/khab-1842882784.html

Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба

Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба - РИА Новости, 02.01.2023

Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба

Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, предварительные сроки подготовки - год, идет оценка инфраструктуры, сообщил министр... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T23:14

2023-01-02T23:14

2023-01-02T23:14

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, предварительные сроки подготовки - год, идет оценка инфраструктуры, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. "Мы намерены воспользоваться этим проектом, возможности и терминалы для этого имеются", - заявил Донмез в интервью TVnet. По его словам, турецкая сторона уже приступила к конкретным работам. Донмез считает, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти. "Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения", - сказал он. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html

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экономика, турция, россия, в мире