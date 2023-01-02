https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html

Эксперты рассказали об изменениях в Казахстане

Эксперты рассказали об изменениях в Казахстане - РИА Новости, 02.01.2023

Эксперты рассказали об изменениях в Казахстане

Социальные протесты, переросшие в начале января 2022 года в массовые беспорядки и погромы, которые, по версии властей Казахстана, были частью сценария попытки... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:39

2023-01-02T08:39

2023-01-02T08:39

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АЛМА-АТА, 2 янв - РИА Новости. Социальные протесты, переросшие в начале января 2022 года в массовые беспорядки и погромы, которые, по версии властей Казахстана, были частью сценария попытки госпереворота, стали важной вехой в новейшей истории республики и оказали существенное влияние на дальнейшее развитие страны в сферах политики, экономики и социальных услуг. По мнению экспертов, предпринятые властями шаги снижают вероятность повторения январских событий, однако полностью исключать возможность госпереворота в стране нельзя. С чего все начиналосьСтартом событий, которые позже в Казахстане будут называть "январскими", стали митинги в городе нефтяников Жанаозене в Мангистауской области на западе страны и областном центре - Актау. Митингующие выражали недовольство двукратным подорожанием сжиженного природного газа, широко используемого в регионе в качестве автомобильного топлива. Прибывшая к протестующим правительственная делегация согласилась с требованиями снизить цены на газ, однако протесты только усилились и распространились на 11 других регионов страны. В крупнейшем городе страны Алма-Ате массовые выступления начались вечером 4 января. Тысячи людей, выкрикивающих политические лозунги, стеклись к центральной площади, но были остановлены правоохранителями. Некоторые митингующие бросали в полицейских камни и тротуарную плитку, те в ответ применили светошумовые гранаты и резиновые пули. На следующий день город погрузился в хаос. Погромщики начали нападать на административные здания, отделения полиции и органов безопасности, громить оружейные магазины, к вечеру захватили аэропорт, сожгли здания мэрии и местной резиденции главы государства. Всю ночь на 6 января Алма-Ата была во власти вооруженных мародеров, грабивших отделения банков, магазины, торговые центры, супермаркеты. Одновременно группы хорошо вооруженных людей, очевидно, с военной подготовкой, штурмовали здания городской полиции и ее районных управлений. Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил совбез, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. "Необходимо понимать: на момент принятия такого решения (обращения за помощью в ОДКБ - ред.) мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней. С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город", - отмечал президент. Кто стоял за переворотомВосьмого января власти сообщили о задержании и аресте председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по подозрению в госизмене и попытке насильственного захвата власти. Позже стало известно о задержании трех его заместителей по тому же делу. Своего поста лишился и министр обороны Мурат Бектанов, которого Токаев раскритиковал за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков. В отношении экс-министра возбуждено дело по статье о бездействии власти. По последним данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. По информации ведомства, 67 из погибших гражданских признаны подозреваемыми в участии в массовых беспорядках, 142 являлись нарушителями режимов ЧП и антитеррористической операции (в том числе 22 случайно попали под обстрел или в ДТП), четверо погибли при совершении иных преступлений, шестеро скончались в результате пыток. Убытки, нанесенные действиями участников беспорядков, по оценкам властей, составили около 100 миллиардов тенге (212 миллионов долларов). К концу 2022 года власти ликвидировали последствия беспорядков, пострадавшие от действий мародеров представители бизнеса получили компенсации от государства, поврежденные здания и объекты инфраструктуры восстановлены. Исключения - сожженное здание мэрии Алма-Аты, его реконструкция завершится к июлю 2023 года, а также уничтоженная пожаром алма-атинская резиденция главы государства, ее было решено снести и разбить на ее месте сквер. Участники беспорядков разграбили девять охотничьих магазинов, где завладели 1629 единицами оружия. Кроме того, из захваченных зданий полиции и департаментов КНБ они похитили 1288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема к концу года найдена треть. Более 2 тысяч единиц оружия, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор остаются на руках. Политические последствияЕще в конце января прошлого года на встрече с представителями крупного бизнеса Токаев заявил, что первопричиной январских беспорядков в стране стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. "Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", - сказал президент. Тогда же он подчеркнул, что произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами. В связи с этим он заявил о необходимости глубинной трансформации всего общественного уклада и проведения реальных реформ, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. По поручению президента началась работа по повышению конкуренции в ряде отраслей, монополизированных отдельными компаниями, аффилированными с чиновниками. Кроме того, свидетельством отхода от политики непотизма и фаворитизма можно считать увольнение с постов глав энергетических нацкомпаний членов семьи бывшего президента Назарбаева, а также возбуждение уголовных дел по коррупционным статьям в отношении племянника и свата экс-главы государства. "Январские события показали, что в обществе существует огромный запрос на качественные изменения в работе государства. Накопившийся комплекс проблем требовал незамедлительных реформ как в политике, так и в экономике", - сказал РИА Новости эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков. Ключевым направлением реформ, предложенных Токаевым, стал отход от суперпрезидентской модели управления государством. Ряд из его инициатив летом 2022 года был поддержан казахстанцами на всенародном референдуме. В частности, в стране снижена излишняя концентрация президентских полномочий: сокращено участие главы государства в формировании парламента, ограничено его влияние на местные представительные и исполнительные органы. Кроме того, установлен запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования распространены на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Установлен запрет на занятие близкими родственниками президента руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. "Важно отметить норму о выходе президента из партии. Уже 26 апреля президентом было принято решение о прекращении председательства и выходе из правящей партии. В результате реализации этой нормы ни одна из партий не будет иметь преимущества на парламентских выборах. Раньше многие голосовали за правящую партию из-за того, что она ассоциировалась с президентом. Отныне шансы всех партий на парламентских выборах выравниваются", - отметил эксперт. Токтушаков также подчеркнул важность внедрения смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов в парламент и местные законодательные органы в противовес ранее существовавшей системы выборов исключительно по партийным спискам, а также расширения возможностей для партийной системы путем снижения регистрационного порога для новых партий с 20 до 5 тысяч человек. "Реализация реформ должна стать важным фактором в проведении комплексной политической модернизации, способствуя развитию процессов демократизации, усилению парламентаризма и многопартийности в стране", - добавил собеседник агентства. В число одобренных на референдуме конституционных поправок вошло положение, закрепляющее за народом страны право собственности на землю, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. Эта норма получила практическое воплощение через программу "Нацфонд – детям", предполагающую отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального "нефтяного" фонда на счета детей до достижения ими 18 лет. Год спустяСейчас о трагических событиях годичной давности в Алма-Ате напоминает находящееся на реконструкции здание городской администрации и открытый в декабре мемориал жертвам "кровавого января" "Тагзым" (Поклон). Открывая монумент, Токаев заявил о решимости не допустить повтора произошедшего. В октябре на встрече с общественностью в Алма-Атинской области Токаев также заявлял о необходимости извлечь уроки из трагедии и "ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов". "А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", - подчеркнул Токаев. С мнением главы государства о необходимости четко разделять мирных протестующих и преступников согласна проживающая неподалеку от площади Республики алма-атинка Сауле. "От моего дома до площади рукой подать, и все происходило буквально на наших глазах. Я сама была на улице вечером четвертого января и до обеда пятого. Лично для меня мирный протест закончился в тот момент, когда толпа ворвалась в акимат (мэрию - ред.) и подожгла его, а бандиты на "Камазах" и захваченных "пожарках" начали таранить резиденцию президента. Стало понятно, что процесс стал необратимым и силовое решение вопроса со стороны властей - это вопрос времени", - сказала собеседница РИА Новости. Что дальше? По мнению политолога Марата Шибутова, предпринятые властями шаги снижают вероятность повторения январских событий, однако полностью исключать такой негативный сценарий нельзя. "У нас теперь власть более сбалансированная, и поэтому вероятность повторной попытки гораздо ниже. Но гарантировать я бы не стал – есть еще очень низкая вероятность", - считает эксперт. Кроме того, в своем Telegram-канале политолог поделился некоторыми выводами из произошедшего. "Нам следует учесть, что попытка госпереворота может быть вполне реальной в нашей стране, и этим займутся те, кто должен эти перевороты предотвращать. То, что у нас очень легко организовать массовые беспорядки. То, что чуть полицейские уйдут с улиц, начинаются массовые грабежи и вандализм. То, что у нас люди, стоя рядом с горящим акиматом и с забиваемыми палками полицейскими, могут на голубом глазу рассказывать про "мирный протест". И продолжать рассказывать это и спустя много месяцев", - отметил он. Учитывая то, кто, по версии следствия, встал во главе неудавшегося переворота, Шибутов считает необходимым "очень пристально посмотреть на деятельность КНБ, а не просто менять руководство и сажать виновных". "Тут надо менять систему взаимоотношений внутри силовых органов, причем стараться обеспечить демонополизацию и дублирование функций, чтобы никто не мог блокировать действия других и организовывать заговор. Нужен более эффективный гражданский контроль над деятельностью КНБ, нужен новый "токаевский" призыв туда. Да и другим силовым органам надо меняться – надо быть более эффективными и работать по закону", - убежден политолог. В свою очередь растущее общественное недовольство можно купировать только ростом качества работы всего госаппарата. "Недовольство растет у общества не просто так, а потому что у нас госаппарат работает все хуже и хуже. Надо уже не ограничиваться косметическим ремонтом, а уже полностью переосмыслять политику страны в области экономики, правопорядка, социальной сферы и судебной системы. Иначе будет очень плохо", - заключил он.

https://ria.ru/20221216/sng-1839107980.html

https://ria.ru/20221128/otnosheniya-1834806501.html

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html

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Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, карим масимов, казахстан