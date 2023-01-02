Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842822083.html
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах - РИА Новости, 02.01.2023
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:53
2023-01-02T13:53
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588855032_0:32:2900:1663_1920x0_80_0_0_3012f27285d42fc14e812bccdbfd30c9.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1452 пользователей и выяснили, что каждый пятый (22 процента) из них предпочитает "ленивый" отдых — лежать на диване и ничего не делать.Еще 11 процентов сказали, что любят проводить каникулы дома за просмотром фильмов или сериалов.Разнообразить свой досуг прогулками по зимнему городу и лесу хотят 19 процентов опрошенных. Катание на лыжах, коньках, санках выбирают 18 процентов респондентов, а два процента отдают предпочтение таким зимним забавам, как игра в снежки и лепка снеговиков.Готовить и есть вкусную еду — любимое занятие на каникулах для 14 процентов опрошенных. Каждый десятый развлекается походом в гости, а четыре процента тратят время на культурную программу: кино, театры и музеи.
https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588855032_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cbbb01c1ed3935f412f2ef4336942e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год
13:53 02.01.2023
 
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах

Туту: россияне в каникулы планируют гулять в лесу, смотреть фильмы и ходить в гости

© Depositphotos.com / KryzhovДевушка отдыхает возле камина
Девушка отдыхает возле камина - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Depositphotos.com / Kryzhov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту.
Специалисты компании провели исследование среди 1452 пользователей и выяснили, что каждый пятый (22 процента) из них предпочитает "ленивый" отдых — лежать на диване и ничего не делать.
Еще 11 процентов сказали, что любят проводить каникулы дома за просмотром фильмов или сериалов.
Разнообразить свой досуг прогулками по зимнему городу и лесу хотят 19 процентов опрошенных. Катание на лыжах, коньках, санках выбирают 18 процентов респондентов, а два процента отдают предпочтение таким зимним забавам, как игра в снежки и лепка снеговиков.
Готовить и есть вкусную еду — любимое занятие на каникулах для 14 процентов опрошенных. Каждый десятый развлекается походом в гости, а четыре процента тратят время на культурную программу: кино, театры и музеи.
Нижегородский кремль
Вчера, 11:27Туризм
Прогулка по старинным кварталам. Необычные выходные в Нижнем Новгороде
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала