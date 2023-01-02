https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842822083.html

Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах

Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах - РИА Новости, 02.01.2023

Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах

Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:53

2023-01-02T13:53

2023-01-02T13:53

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1452 пользователей и выяснили, что каждый пятый (22 процента) из них предпочитает "ленивый" отдых — лежать на диване и ничего не делать.Еще 11 процентов сказали, что любят проводить каникулы дома за просмотром фильмов или сериалов.Разнообразить свой досуг прогулками по зимнему городу и лесу хотят 19 процентов опрошенных. Катание на лыжах, коньках, санках выбирают 18 процентов респондентов, а два процента отдают предпочтение таким зимним забавам, как игра в снежки и лепка снеговиков.Готовить и есть вкусную еду — любимое занятие на каникулах для 14 процентов опрошенных. Каждый десятый развлекается походом в гости, а четыре процента тратят время на культурную программу: кино, театры и музеи.

https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, новый год