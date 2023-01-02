https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842822083.html
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах - РИА Новости, 02.01.2023
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:53
2023-01-02T13:53
2023-01-02T13:53
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1452 пользователей и выяснили, что каждый пятый (22 процента) из них предпочитает "ленивый" отдых — лежать на диване и ничего не делать.Еще 11 процентов сказали, что любят проводить каникулы дома за просмотром фильмов или сериалов.Разнообразить свой досуг прогулками по зимнему городу и лесу хотят 19 процентов опрошенных. Катание на лыжах, коньках, санках выбирают 18 процентов респондентов, а два процента отдают предпочтение таким зимним забавам, как игра в снежки и лепка снеговиков.Готовить и есть вкусную еду — любимое занятие на каникулах для 14 процентов опрошенных. Каждый десятый развлекается походом в гости, а четыре процента тратят время на культурную программу: кино, театры и музеи.
https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год
Россияне рассказали о любимых занятиях на новогодних каникулах
Туту: россияне в каникулы планируют гулять в лесу, смотреть фильмы и ходить в гости
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимых видах досуга в новогодние праздники, сообщает Туту.
Специалисты компании провели исследование среди 1452 пользователей и выяснили, что каждый пятый (22 процента) из них предпочитает "ленивый" отдых — лежать на диване и ничего не делать.
Еще 11 процентов сказали, что любят проводить каникулы дома за просмотром фильмов или сериалов.
Разнообразить свой досуг прогулками по зимнему городу и лесу хотят 19 процентов опрошенных. Катание на лыжах, коньках, санках выбирают 18 процентов респондентов, а два процента отдают предпочтение таким зимним забавам, как игра в снежки и лепка снеговиков.
Готовить и есть вкусную еду — любимое занятие на каникулах для 14 процентов опрошенных. Каждый десятый развлекается походом в гости, а четыре процента тратят время на культурную программу: кино, театры и музеи.