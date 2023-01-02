https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842802484.html

В РПЦ рассказали, чем можно заняться в новогодние каникулы

В РПЦ рассказали, чем можно заняться в новогодние каникулы - РИА Новости, 02.01.2023

В РПЦ рассказали, чем можно заняться в новогодние каникулы

Председатель издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) порекомендовал в новогодние каникулы... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:05

2023-01-02T10:05

2023-01-02T10:05

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русская православная церковь

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Председатель издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) порекомендовал в новогодние каникулы почитать книги, полезные для души, которые заставляют задуматься о смысле жизни, грехе и добродетели. "Возьмите почитайте полезную духовную литературу - ту, которая заставляет подумать о смысле жизни, о грехе и добродетели, что такое добро и что такое зло. Мы должны защищать нравственную чистоту. Почему молодежь боится говорить о духовной чистоте и о телесной? Возьмите ребенка, который начинает курить в 12-14 лет, или еще какими пороками занимается. Он счастлив? Нет. Только приобретет все болезни. Если мы хотим, чтобы наша Россия была здоровой и крепкой, мы должны думать о детях, чтобы он были крепкими и здоровыми. Чтобы победить Россию, нужно разрушить нравственность. Мы же должны думать о том, чтобы сохранить Россию, когда весь мир ополчился против нее", - сказал РИА Новости митрополит. Он отметил, что недавно завершился конкурс издательского совета "Просвещение через книгу" и порекомендовал к прочтению произведения лауреатов конкурса, в частности, исторический роман Ирины Ордынской "Наследник" о цесаревиче Алексее, книги из серии "Реконструкция военной истории России", роман Анны Гумеровой и Валентины Сергеевой "Ангел мой, Вера", сборник "Добрым людям на услышанье. Поморские рассказы. Былины. Дневники" и другие.

https://ria.ru/20230102/pdd-1835349218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, русская православная церковь