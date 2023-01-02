16:52 02.01.2023 (обновлено: 17:37 02.01.2023)
Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД
Глава МИД Израиля Коэн: новое правительство будет меньше открыто говорить об Украине
© Depositphotos.com / EnginKorkmazТель-Авив
© Depositphotos.com / EnginKorkmaz
Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине, заявил глава МИД страны Эли Коэн.
"По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто", — приводит издание Haaretz его слова.
Министр при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что Израиль продолжит помогать Украине гуманитарно.
Кроме того, по словам Коэна, он собирается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно изданию Times of Israel, беседа может состояться 3 января.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху привели к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила Партия религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
29 декабря 2022, 18:12В Израиле привели к присяге новое правительство