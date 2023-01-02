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Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 02.01.2023
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Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД
Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 02.01.2023
Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД
Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:52
2023-01-02T17:37
в мире
биньямин нетаньяху
сергей лавров
россия
украина
израиль
ликуд
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине, заявил глава МИД страны Эли Коэн.Министр при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что Израиль продолжит помогать Украине гуманитарно.Кроме того, по словам Коэна, он собирается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно изданию Times of Israel, беседа может состояться 3 января. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху привели к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила Партия религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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в мире, биньямин нетаньяху, сергей лавров, россия, украина, израиль, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Россия, Украина, Израиль, Ликуд
16:52 02.01.2023 (обновлено: 17:37 02.01.2023)
 
Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД

Глава МИД Израиля Коэн: новое правительство будет меньше открыто говорить об Украине

© Depositphotos.com / EnginKorkmazТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Depositphotos.com / EnginKorkmaz
Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине, заявил глава МИД страны Эли Коэн.
"По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто", — приводит издание Haaretz его слова.
Министр при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что Израиль продолжит помогать Украине гуманитарно.
Кроме того, по словам Коэна, он собирается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно изданию Times of Israel, беседа может состояться 3 января.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху привели к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила Партия религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 18:12
В Израиле привели к присяге новое правительство
 
В миреБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровРоссияУкраинаИзраильЛикуд
 
 
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