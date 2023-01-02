https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html

Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД

Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 02.01.2023

Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:52

2023-01-02T16:52

2023-01-02T17:37

в мире

биньямин нетаньяху

сергей лавров

россия

украина

израиль

ликуд

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине, заявил глава МИД страны Эли Коэн.Министр при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что Израиль продолжит помогать Украине гуманитарно.Кроме того, по словам Коэна, он собирается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно изданию Times of Israel, беседа может состояться 3 января. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху привели к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила Партия религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20221229/pravitelstvo-1842315710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, биньямин нетаньяху, сергей лавров, россия, украина, израиль, ликуд