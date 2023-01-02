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Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев - РИА Новости, 02.01.2023
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Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев
Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев - РИА Новости, 02.01.2023
Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев
Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер заявил, что большинство иммигрантов из РФ и Украины не являются евреями, призвал сократить иммиграцию... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T18:18
2023-01-02T18:18
в мире
израиль
россия
украина
ликуд
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер заявил, что большинство иммигрантов из РФ и Украины не являются евреями, призвал сократить иммиграцию неевреев, сообщает издание Haaretz, которое ссылается на интервью Софера государственной телерадиокомпании КАН. Отмечается, что из 55 тысяч новых иммигрантов из России и Украины примерно 40 тысяч человек, согласно еврейскому закону галахи, не считаются евреями. "Разрыв должен быть сокращен", - приводит издание слова министра. Софер считает, что необходимо внести изменения в миграционное законодательство, однако он отметил, что предпочел бы найти способ сократить иммиграцию неевреев, при котором не пришлось бы прибегать к законодательству. Согласно изданию, за последние несколько лет постсоветские страны стали для Израиля источником самого крупного числа новых иммигрантов. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html
https://ria.ru/20221230/parfenov-1842406565.html
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в мире, израиль, россия, украина, ликуд, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Россия, Украина, Ликуд, Биньямин Нетаньяху
18:18 02.01.2023
 
Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев

Haaretz: министр по делам интеграции Израиля Софер призвал сократить иммиграцию неевреев

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер заявил, что большинство иммигрантов из РФ и Украины не являются евреями, призвал сократить иммиграцию неевреев, сообщает издание Haaretz, которое ссылается на интервью Софера государственной телерадиокомпании КАН.
Отмечается, что из 55 тысяч новых иммигрантов из России и Украины примерно 40 тысяч человек, согласно еврейскому закону галахи, не считаются евреями.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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"Разрыв должен быть сокращен", - приводит издание слова министра. Софер считает, что необходимо внести изменения в миграционное законодательство, однако он отметил, что предпочел бы найти способ сократить иммиграцию неевреев, при котором не пришлось бы прибегать к законодательству.
Согласно изданию, за последние несколько лет постсоветские страны стали для Израиля источником самого крупного числа новых иммигрантов.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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В миреИзраильРоссияУкраинаЛикудБиньямин Нетаньяху
 
 
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