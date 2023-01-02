https://ria.ru/20230102/immigratsiya-1842861737.html

Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев

Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев - РИА Новости, 02.01.2023

Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев

Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер заявил, что большинство иммигрантов из РФ и Украины не являются евреями, призвал сократить иммиграцию... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T18:18

2023-01-02T18:18

2023-01-02T18:18

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер заявил, что большинство иммигрантов из РФ и Украины не являются евреями, призвал сократить иммиграцию неевреев, сообщает издание Haaretz, которое ссылается на интервью Софера государственной телерадиокомпании КАН. Отмечается, что из 55 тысяч новых иммигрантов из России и Украины примерно 40 тысяч человек, согласно еврейскому закону галахи, не считаются евреями. "Разрыв должен быть сокращен", - приводит издание слова министра. Софер считает, что необходимо внести изменения в миграционное законодательство, однако он отметил, что предпочел бы найти способ сократить иммиграцию неевреев, при котором не пришлось бы прибегать к законодательству. Согласно изданию, за последние несколько лет постсоветские страны стали для Израиля источником самого крупного числа новых иммигрантов. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html

https://ria.ru/20221230/parfenov-1842406565.html

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в мире, израиль, россия, украина, ликуд, биньямин нетаньяху